Una vidente anticipó qué selección va a ganar el Mundial de Qatar 2022

Mhoni Vidente es la tarotista que acertó a los finalistas del Mundial Qatar 2022 y esta vez predijo el resultado de Argentina ante Francia, partido que se disputará este domingo a las 12 del mediodía.

En relación a las predicciones sobre los finalistas aseguró que “siempre he dicho que Francia, Argentina o Brasil. Siempre le voy más a Francia y a Argentina que llegaran. A Brasil no tanto porque no me entienden en portugués, en Francia tampoco”, dijo, entre risas.

Cuando la conductora que la estaba entrevistando afirmó que, entonces, gana Argentina, la vidente dijo que sí. «Sí, así que saludos«, sentenció, haciendo hincapié en que según ella seremos los campeones del mundo.

La tarotista cubana había acertado que México se quedaba afuera de la Copa del Mundo, también predijo el triunfo de la Selección Argentina frente a Países Bajos y Croacia. Además, había anticipado que Francia era el vencedor ante Marruecos en la restante semifinal y jugaría la final del torneo.

Según aseguró Mhoni Vidente, el rival del equipo de Lionel Scaloni será Francia. “Vamos a hablar de la carta de la estrella. Argentina, Brasil y Francia son mis candidatos para ganar el Mundial de Qatar 2022. Definitivamente, esos equipos siguen brillando totalmente”, había dicho cuando comenzó la Copa Mundial.