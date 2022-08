Martiniano Molina dijo que no se vacunó contra el coronavirus: “Es parte de mi libertad”

El exintendente de Quilmes y actual diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Martiniano Molina, admitió no haberse vacunado contra el coronavirus. Había anunciado que lo haría tras padecer la enfermedad el año pasado.

En aquella oportunidad el cocinero había quedado envuelto en la polémica por negarse a la vacuna y haberse contagiado. El hecho le había impedido asistir a la jura para asumir su banca en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

Así, a casi un año del hecho, finalmente ayer Molina admitió que no se vacunó. Volvió a contar que su madre “era farmacéutica, bioquímica y homeópata” y que por ella toda la familia “en general” usa “la medicina homeopática”. “Yo no estoy vacunado, no me vacuné”, contó en Animales Sueltos, el programa de América.

“Es una decisión personal– reiteró Martiniano- En casa siempre tuvimos un vínculo con la salud desde la alimentación y desde el hacer cosas para nosotros desde distintas terapias. Es parte de mi libertad y mi decisión”. También consideró que él no promovió “nada en contra de la vacuna”. “No dije nada, cada uno puede elegir, está bueno respetarnos”, cerró.