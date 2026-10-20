Máximo Menem Bolocco reveló el dolor por el rechazo de su familia paterna y recordó su último encuentro con Carlos Menem

Máximo Menem Bolocco volvió a hablar públicamente de una de las historias más dolorosas de su vida: la distancia que mantuvo con su padre, Carlos Menem, y los conflictos con su familia paterna. A sus 22 años, el hijo de Cecilia Bolocco reconoció que intentó sostener esos vínculos durante mucho tiempo, pero que las dificultades terminaron afectándolo emocionalmente.

Según publicó PrimiciasYa, de A24, las declaraciones surgieron durante su participación en La Divina Comida, el programa de Chilevisión emitido el sábado 17 de octubre. Allí, el joven habló de su infancia, de su identidad familiar y de los recuerdos que conserva del expresidente argentino, fallecido en febrero de 2021.

Máximo Menem Bolocco habló del distanciamiento con la familia de Carlos Menem

Durante una conversación con los demás invitados del programa, Máximo fue consultado por su relación con los familiares de su padre en la Argentina.

Lejos de esquivar la pregunta, reconoció que se trataba de un tema que todavía le generaba tristeza.

«Mi relación con los Menem nunca fue fácil. Me hubiera encantado que fuese más fácil», expresó.

El joven explicó que durante años intentó comprender los motivos del distanciamiento, pero que llegó un momento en el que decidió dejar de buscar explicaciones.

«No quiero buscar excusas, no quiero buscar razones porque ya estoy cansado de eso», manifestó.

Sus palabras dejaron en evidencia que la falta de contacto con su familia paterna no fue una decisión sencilla, sino el resultado de una relación que, según su relato, estuvo atravesada por situaciones difíciles.

«No se dio, no funcionó. A mí me hacía mal porque me hacía muy mal», reconoció.

Aunque evitó profundizar en episodios concretos o señalar directamente a determinados familiares, dejó en claro que la situación continúa afectándolo.

«Me duele un montón. Me duele mucho, la verdad», confesó.

El último encuentro de Máximo con Carlos Menem: la reacción que nunca olvidó

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Máximo recordó una visita sorpresa que le hizo a Carlos Menem en 2018, el mismo año en el que le diagnosticaron un tumor cerebral.

Por entonces, el joven atravesaba un momento especialmente delicado de salud y decidió viajar a la Argentina para encontrarse con su padre.

Según contó, la reacción del expresidente lo sorprendió profundamente.

«Lo vi a él y fue increíble, se puso hasta a llorar», recordó.

Aquel encuentro quedó grabado en su memoria porque representó una de las pocas oportunidades en las que pudo compartir un momento de cercanía con su padre.

Sin embargo, explicó que mantener la comunicación era complicado.

De acuerdo con su relato, Carlos Menem no tenía un teléfono al que pudiera llamarlo directamente y los contactos dependían de las personas que lo rodeaban.

Con el tiempo, esa comunicación se volvió cada vez más difícil.

«De ahí en adelante fue un cambio drástico. Todo se fue para abajo, se derrumbó», expresó.

El joven aseguró que, pese a los interrogantes que todavía conserva sobre aquella etapa, aprendió que hay situaciones familiares para las que quizás nunca encuentre una respuesta.

Por qué Máximo Menem aseguró que se siente más Bolocco que Menem

La conversación también permitió conocer cómo vive Máximo su identidad familiar.

Todo comenzó cuando Felipe Izquierdo le regaló una agenda con sus iniciales y Gianella Marengo le preguntó si estaba conforme con el orden de sus apellidos.

La respuesta del joven fue contundente.

«Yo me siento más Bolocco que Menem, yo fui criado por Bolocco», afirmó.

Con esa frase, Máximo hizo referencia al lugar que ocupó su madre, Cecilia Bolocco, durante su crecimiento y al entorno familiar que lo acompañó desde la infancia.

El joven creció principalmente en Chile, donde construyó sus vínculos más cercanos y desarrolló su vida personal.

En otras entrevistas también había destacado el papel de José Patricio «Pepo» Daire, pareja de Cecilia Bolocco, a quien reconoce como una figura importante en su vida.

Su identificación con el apellido materno no es nueva. En años anteriores, Máximo ya había expresado su deseo de modificar sus documentos para utilizar únicamente Bolocco.

Los conflictos familiares que marcaron la relación de Máximo Menem con los Menem

Las declaraciones del joven reavivaron una historia de desencuentros que comenzó mucho antes de la muerte de Carlos Menem.

Durante su infancia y adolescencia, Máximo habló en distintas oportunidades de las dificultades para comunicarse con su padre.

En 2018, cuando tenía 14 años, contó públicamente que no podía contactarlo con facilidad y cuestionó el papel de algunos integrantes de su entorno.

Sus declaraciones provocaron cruces mediáticos entre Cecilia Bolocco y Zulemita Menem, quienes mantuvieron diferencias públicas durante años.

La relación entre ambas familias volvió a ocupar espacio en los medios después del fallecimiento del expresidente, especialmente por las cuestiones relacionadas con su herencia.

En 2025, Máximo aseguró que no tenía interés en alimentar las disputas económicas y contó que conservaba tres relojes de colección que habían pertenecido a su padre.

Para él, esos objetos tenían un valor sentimental que iba más allá de cualquier cuestión patrimonial.

También expresó que le dolía que la figura de Carlos Menem quedara asociada permanentemente con discusiones familiares.

Sin embargo, los conflictos que describió corresponden a su propia experiencia y no implican que todos los integrantes de la familia compartan esa interpretación.

De hecho, Zulemita Menem había manifestado públicamente en 2024 que sentía cariño por su hermano y que estaba dispuesta a conversar con Cecilia Bolocco para superar las diferencias.

La nueva vida de Máximo Menem Bolocco lejos de los conflictos familiares

A sus 22 años, Máximo Menem Bolocco estudia Arquitectura en Chile y mantiene una vida vinculada con su familia materna.

Aunque su apellido lo relaciona inevitablemente con una de las figuras más conocidas de la política argentina, el joven busca construir su propio camino.

Su participación en La Divina Comida permitió mostrar una faceta más personal, alejada de las discusiones por la herencia o de las polémicas que durante años enfrentaron a los Menem y los Bolocco.

En esta oportunidad, eligió hablar del impacto emocional que le dejó la distancia familiar y del recuerdo de aquel encuentro con su padre.

La imagen de Carlos Menem emocionándose al verlo en 2018 sigue siendo uno de los recuerdos más importantes que conserva.

Y aunque reconoció que le hubiera gustado tener una relación diferente con los Menem, también dejó en claro que hoy prefiere no seguir buscando explicaciones a situaciones que le provocaron sufrimiento.

Una historia familiar atravesada por la distancia, los desencuentros y el deseo de haber compartido más tiempo con su padre.