Mundial Qatar 2022: ¿se cumplirá el mal pálpito de Ludovica Squirru para la Selección?

Ludovica Squirru, experta en astrología china, estuvo en la agenda mediática debido al «reto» que recibió el último fin de semana por parte de Mirtha Legrand. «No corrijas a una conductora», le había dicho la diva, luego de que la astróloga le hiciera una aclaración al aire.

En octubre, Ludovica había hablado con Clarín y allí había expresado sus pálpitos sobre cómo le irá a la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022. La charla se había dado en el marco del lanzamiento de su libro Horóscopo chino 2023: Conejo de Agua.

¿Cómo le irá a la Selección en el Mundial Qatar 2022?

Según aquella entrevista, Ludovica Squirru había aclarado que sus pálpitos ya lo había escrito en el libro del Tigre, dedicado al año 2022.

«En el libro del Tigre yo puse lo que me late, y siento que vamos a salir subcampeones, no campeones. Y también percibí -cuando estaba escribiendo el libro del Tigre- que algo raro, algo inédito, algo inesperado iba a pasar en Qatar, en relación al Mundial en general; un susto, algo que no va a acompañar», había dicho la astróloga y agregó: «Ojalá me equivoque mal y no pase ninguna desgracia».

Ludovica Squirru y su fanatismo por la Selección

En la misma entrevista Squirru se había declarado fanática de la Selección, pero había admitido que no se identifica con el lugar elegido para hacer el Mundial. “Han pagado fortunas para hacerlo ahí, han explotado mucha gente, personas han muerto haciendo esos estadios, hubo protestas de la gente que hizo eso en poco tiempo y que no fueron pagados… No me gusta que sea en Qatar. No me gusta el entorno”, había declarado.

“Si me preguntás qué pienso de la Selección, ¡estoy enamorada! De la Scaloneta, de Scaloni… ¡De Messi! Él es conejo de fuego y le dediqué el libro de este año (el conejo es el animal protagonista del año 2023, y de su último libro). Lo amo con pasión, amo a Messi como persona, como familia, como genio, como humilde… Encima está en un momento genial, pero me parece que el Mundial, lamentablemente…”, había declarado.