Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos sexuales a juveniles de Independiente: tenía 55 años

Leonardo Cohen Arazi, el ex relacionista público condenado por los abusos sexuales a jugadores de las divisiones inferiores de Independiente, murió a los 55 años. Su cuerpo fue encontrado este jueves 22 de octubre en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde cumplía una condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La noticia fue confirmada por las autoridades y difundida por la Agencia Noticias Argentinas. Las primeras informaciones indican que el fallecimiento podría estar relacionado con problemas de salud que arrastraba desde hacía tiempo, aunque no se informó oficialmente una causa definitiva de muerte.

Cohen Arazi había sido condenado en marzo de 2026 a diez años de prisión por siete hechos vinculados a la explotación sexual de futbolistas menores de edad. Su nombre había cobrado notoriedad pública en 2018, cuando una investigación judicial destapó una trama de abusos contra adolescentes que integraban las divisiones inferiores del club de Avellaneda.

Quién era Leonardo Cohen Arazi y por qué había sido condenado

Antes de quedar involucrado en una de las causas judiciales más graves del fútbol argentino, Cohen Arazi era conocido por su trabajo como relacionista público en la noche porteña.

Durante años estuvo vinculado a reconocidos boliches de Buenos Aires y mantuvo contacto con numerosas figuras del espectáculo. Entre sus antecedentes profesionales se encontraba su trabajo como representante y encargado de prensa del fallecido empresario Ricardo Fort.

Sin embargo, su nombre quedó asociado a la investigación que comenzó en marzo de 2018, cuando Independiente denunció ante la Justicia situaciones de abuso sexual contra jóvenes futbolistas que residían en la pensión de la institución.

La investigación estuvo inicialmente a cargo de la fiscal María Soledad Garibaldi, de Avellaneda, y permitió reconstruir una trama de captación y explotación sexual de adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La Justicia estableció que al menos 15 futbolistas juveniles habían sido víctimas de abusos, en situaciones que involucraban la entrega de dinero, ropa deportiva, botines y teléfonos celulares.

La condena por los abusos en Independiente y el beneficio de prisión domiciliaria

Después de un extenso proceso judicial, Cohen Arazi acordó una pena de diez años de prisión mediante un juicio abreviado, por el delito de promoción de la prostitución agravada, entre otros factores, por la situación de vulnerabilidad y la edad de las víctimas.

A pesar de la gravedad de los hechos, la Justicia le permitió cumplir la condena bajo arresto domiciliario debido a sus problemas de salud. También contaba con autorización para realizar salidas laborales y atender un comercio de su propiedad.

En el mismo expediente fueron condenadas otras cinco personas, entre ellas el exárbitro Martín Bustos, quien recibió una pena de doce años de prisión tras afrontar un juicio oral.

El caso provocó una fuerte conmoción en el ambiente deportivo y abrió un debate sobre los mecanismos de protección de los adolescentes que viven en pensiones de clubes de fútbol.

La relación con Ricardo Fort y las denuncias de Natacha Jaitt

La investigación también tuvo repercusiones en el mundo del espectáculo por los vínculos que Cohen Arazi había construido durante su trayectoria como relacionista público.

Uno de los nombres que volvió a cobrar relevancia fue el de Natacha Jaitt, quien en 2018 había denunciado públicamente la presunta existencia de redes de explotación sexual de menores vinculadas al fútbol.

La mediática había realizado esas declaraciones durante una participación en el programa de Mirtha Legrand, en una aparición televisiva que generó una enorme repercusión.

Sin embargo, aquellas acusaciones públicas no derivaron en condenas contra las figuras mencionadas por Jaitt. La investigación judicial por los abusos en Independiente avanzó a partir de las denuncias realizadas por el club y los testimonios de las víctimas.

La muerte de Cohen Arazi se produjo meses después de su condena, en una causa que dejó al descubierto situaciones de explotación sexual de adolescentes y que marcó uno de los capítulos más graves de la historia reciente del fútbol argentino.