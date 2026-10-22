Murió Saúl Blanch, el cantante que hizo historia con Rata Blanca: qué se sabe de sus últimos días

El cantante, considerado uno de los pioneros del heavy metal argentino, falleció después de permanecer hospitalizado durante un tiempo prolongado. Su voz quedó inmortalizada en el primer disco de Rata Blanca y en canciones que marcaron la historia del rock nacional.

El mundo del rock argentino está de luto. Saúl Blanch, el primer cantante de Rata Blanca y una de las voces históricas del heavy metal nacional, murió a los 75 años. El músico permanecía internado desde hacía varias semanas y su fallecimiento, ocurrido el miércoles 21 de octubre, generó tristeza entre colegas y seguidores del género.

La noticia fue difundida por el periodista especializado César Fuentes Rodríguez y posteriormente confirmada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU). Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), Blanch atravesaba un período prolongado de hospitalización, aunque no trascendieron detalles oficiales sobre la causa de su muerte.

Su nombre quedó ligado para siempre a los comienzos de Rata Blanca, la banda liderada por Walter Giardino que se convertiría en uno de los grupos más importantes del rock pesado argentino.

De qué murió Saúl Blanch, el primer cantante de Rata Blanca

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa de la muerte de Saúl Blanch. Lo que se conoce es que el artista llevaba varias semanas internado en una clínica de Buenos Aires.

El periodista César Fuentes Rodríguez, quien confirmó públicamente la triste noticia, expresó su dolor por la pérdida de una de las figuras fundamentales del género.

En su despedida recordó la importancia de Blanch en bandas como Plus y Rata Blanca, además de su trayectoria solista, y destacó que su voz abrió caminos dentro del rock pesado argentino.

También señaló que la familia del cantante prefería atravesar el duelo en la intimidad y que, según la información que había recibido, no se realizaría un velatorio.

El INAMU, por su parte, publicó un mensaje en el que reconoció el aporte del músico a la cultura nacional y acompañó a sus familiares y seres queridos.

Quién era Saúl Blanch y por qué fue fundamental en la historia de Rata Blanca

Saúl Blanch fue el primer vocalista de Rata Blanca, la banda que Walter Giardino impulsó durante la década de 1980 y que terminaría convirtiéndose en un referente del heavy metal en español.

Su participación quedó registrada en el álbum debut homónimo del grupo, publicado en 1988, una producción que sentó las bases del sonido que más tarde alcanzaría una enorme popularidad.

En aquel disco interpretó canciones que se transformaron en clásicos, entre ellas:

El sueño de la gitana

Chico callejero

Rompe el hechizo

Sólo para amarte

Aunque su paso por la formación fue breve, su estilo vocal potente y agudo dejó una marca en la identidad inicial de la banda.

Tiempo después, Adrián Barilari se convertiría en la voz más reconocida de Rata Blanca, acompañando el crecimiento del grupo y su consolidación en la escena internacional.

Sin embargo, el trabajo de Blanch permaneció como una pieza fundamental en la historia de la agrupación.

La trayectoria de Saúl Blanch antes y después de Rata Blanca

Mucho antes de sumarse a Rata Blanca, Saúl Blanch ya era una figura reconocida dentro del circuito del rock pesado argentino.

Durante la década de 1970 integró Plus, una de las bandas pioneras del hard rock nacional, con la que grabó tres discos:

No pisar el infinito (1976).

Plus (1978), que incluyó la canción Melancólica muchacha.

Escuela de rock ‘n’ roll (1981).

También participó en proyectos como WC y Héroes, antes de incorporarse a Rata Blanca.

Luego de su salida del grupo liderado por Walter Giardino, continuó su carrera como solista y editó Fiel a sus fieles, en 1990, y Refugiado, en 2006, bajo el nombre Saúl Blanch Revancha.

Uno de los momentos más significativos de sus últimos años de trayectoria llegó en 2013, cuando volvió a compartir escenario con Rata Blanca durante los festejos por los 25 años del primer álbum.

Aquel reencuentro permitió que nuevas generaciones conocieran a la voz original de una de las bandas más emblemáticas del género.

El último adiós a Saúl Blanch y el recuerdo de sus compañeros

La muerte del cantante también provocó mensajes de despedida entre músicos que compartieron su historia.

Adrián Barilari, quien se convirtió en el vocalista más reconocido de Rata Blanca, publicó una fotografía junto a Blanch y le agradeció por el legado musical y los escenarios compartidos.

También Danilo Moschen, tecladista de la banda, expresó su tristeza y lo recordó como una voz inconfundible y una persona muy querida.

Su partida representa la pérdida de uno de los artistas que ayudaron a construir los cimientos del heavy metal argentino.

Saúl Blanch tenía 75 años y dejó una trayectoria que atravesó distintas generaciones del rock nacional. Su voz seguirá presente en las primeras grabaciones de Rata Blanca y en las canciones que lo convirtieron en un referente del género.