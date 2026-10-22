No tenían plata para el flete, llevaron una heladera caminando y Philco los sorprendió con una increíble propuesta

Una familia de González Catán protagonizó una historia que emocionó en las redes sociales. Llevaron una heladera por la calle para sorprender a su mamá en el Día de la Madre y el video llegó hasta la empresa, que decidió ofrecerles una recompensa inesperada.

Lo que comenzó como un regalo familiar por el Día de la Madre terminó convirtiéndose en una historia viral con un desenlace que podría ser todavía más emocionante. En González Catán, provincia de Buenos Aires, un grupo de hermanos compró una heladera para sorprender a su mamá, pero decidió trasladarla por sus propios medios para evitar el gasto del flete.

La imagen de la familia caminando por el barrio con el electrodoméstico cubierto por una colcha no tardó en circular por las redes sociales. El video despertó risas, comentarios y mensajes de cariño, hasta que llegó a Philco, la marca de la heladera, que decidió intervenir con una propuesta inesperada.

Según informó iProfesional, la compañía inició una búsqueda para encontrar a los protagonistas de la historia y devolverles el dinero que habían gastado en la compra, además de entregarles otros productos como regalo.

Compraron una heladera para el Día de la Madre y la llevaron caminando por el barrio

La escena ocurrió en González Catán, una localidad del partido bonaerense de La Matanza.

De acuerdo con las versiones difundidas por distintos medios, siete hermanos se organizaron para comprarle una heladera nueva a su mamá, que atravesaba un momento delicado de salud.

El objetivo era darle una alegría en una fecha especial, pero había un inconveniente: el costo del traslado.

En lugar de contratar un servicio de flete, decidieron resolverlo entre todos. Cubrieron el electrodoméstico con una colcha y comenzaron a llevarlo por las calles del barrio.

Alguien registró la particular mudanza y el video terminó acompañado por la música de Esperando la Carroza, la recordada película argentina.

La comparación no pasó inadvertida entre los usuarios, que encontraron en la escena una mezcla de humor, esfuerzo y cariño familiar.

La reacción de la mamá al recibir la heladera que emocionó en las redes

El video no solo mostró el traslado del electrodoméstico. También permitió ver el momento en que la mujer salió de su casa y descubrió la sorpresa que sus hijos habían preparado.

En la puerta la esperaba su familia junto a la heladera nueva.

La reacción de la mamá, sorprendida por el regalo, se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la historia.

Las imágenes comenzaron a compartirse y recibieron numerosos comentarios de personas que destacaron el esfuerzo de los hermanos para concretar el regalo.

Lo que para ellos había sido una solución práctica para ahorrar dinero terminó despertando una enorme repercusión.

Philco vio el video viral y tomó una decisión inesperada

La historia dio un giro cuando Philco se enteró de lo ocurrido.

La empresa decidió buscar a los protagonistas para ofrecerles algo que seguramente no imaginaban cuando compraron la heladera.

La propuesta consiste en reintegrarles el valor total del electrodoméstico, entregarles otros productos para el hogar y hacerse cargo del costo del traslado.

La iniciativa fue difundida después de que el video comenzara a circular masivamente en las redes sociales.

Aunque algunas publicaciones señalaron que la empresa ya había establecido contacto con los protagonistas, otras informaron que la búsqueda continuaba. Por el momento, no hay confirmación suficiente de que el dinero y los regalos hayan sido entregados.

De una escena de barrio a una historia que llegó hasta una gran marca

El episodio muestra cómo una situación cotidiana puede adquirir una dimensión inesperada cuando llega a las redes sociales.

Una familia que buscaba ahorrar el costo de un flete terminó protagonizando una historia que llamó la atención de una empresa nacional de electrodomésticos.

La decisión de Philco también convirtió el video en un ejemplo de cómo las marcas pueden aprovechar una conversación espontánea para acercarse a sus consumidores mediante una acción concreta.

Pero más allá de la repercusión comercial, el centro de la historia sigue siendo el mismo: un grupo de hermanos que se organizó para darle una alegría a su mamá.

Una heladera, una colcha y una caminata por las calles del barrio alcanzaron para construir una de las historias más compartidas de los días posteriores al Día de la Madre.