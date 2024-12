Peque Schwartzman mostró los mensajes privados por WhatsApp con el actor Ben Stiller

El tenista argentino Diego “Peque” Schwartzman dejó a todos boquiabiertos en su participación en La noche perfecta de El Trece. Durante el programa, mostró el intercambio de mensajes que tuvo con el reconocido actor Ben Stiller a través de WhatsApp, revelando una inesperada y divertida amistad.

Peque Schwartzman anunció su boda

Además, Schwartzman, quien anunció su retiro del circuito profesional para 2025, compartió detalles sobre su próxima boda con Eugenia De Martino, que está programada para octubre del año próximo.

Como un toque especial, Diego mencionó que espera contar con la presencia de Ben Stiller en su boda, lo que sin duda añadiría un ingrediente hollywoodense a la celebración. La noticia ha emocionado a los fanáticos del deporte y del cine por igual, convirtiendo este evento en uno de los más esperados del año.

“¡El Peque tiene unos amigos espectaculares!”, comentó el conductor Sebastián Wainraich al destacar la relación de Schwartzman con Stiller. “Nos casamos el año que viene con Euge y nuestro objetivo es que venga al casamiento”, confesó el deportista, quien además mostró parte de su conversación con el actor en vivo.

La amistad entre Peque Schwartzman y Ben Stiller

El vínculo entre el tenista argentino y el reconocido actor estadounidense nació durante el torneo de Indian Wells, donde Stiller fue espectador en varias de las presentaciones de Schwartzman. Desde entonces, ambos han mantenido una relación cercana que se refleja en mensajes y encuentros.

“Hace poco jugué en Nueva York, me hicieron un homenaje el día que perdí, y Ben me escribió”, relató Schwartzman. Según contó, el actor le envió un mensaje lamentando no haber podido asistir al partido y expresó su deseo de visitarlo en Argentina.

La invitación al casamiento

Durante la entrevista, Schwartzman mostró su celular y reveló el contenido del chat: “Le escribí y le dije: ‘Tenés que venir al casamiento’. Y me contestó: ‘Me encantaría’”. Aunque la conversación quedó ahí, el tenista bromeó diciendo que tendría que organizar todos los detalles, desde los pasajes hasta la estadía, para asegurarse de la presencia de Stiller en su boda.

Con un tono cómplice, Wainraich reaccionó emocionado al ver el chat: “¡¡¡Chicos, estoy viendo el WhatsApp de Ben Stiller!!!”.

Un evento que promete ser inolvidable

La boda entre Schwartzman y De Martino, quienes llevan más de cinco años de relación, se celebrará en Argentina y promete ser “una fiesta tremenda”, según adelantó el tenista. Por ahora, la planificación está en marcha, pero la expectativa por la lista de invitados ya genera repercusión.

El encuentro entre Schwartzman y Stiller podría concretarse en esta celebración, reafirmando una amistad que traspasa fronteras y que sigue sorprendiendo a los seguidores del tenista.