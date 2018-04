Reviví la visita de Loli Molina a #TrovadoresEnRedacción

Loli Molina pasó hoy por “Trovadores en la redacción”, el ciclo musical de Diario Río Negro.

En su charla, la artista contó que “mi papá es bastante melómano, pero no vengo de una familia de artistas, ni de una familia con muchas inclinaciones artísticas. Pero siempre fue como un lenguaje muy propio para mi la música, mi mamá se dio cuenta y pude tomar clases desde muy chiquita”

Recordó cómo la red social MySpace la vinculó con Juana Molina

Sobre componer:

“Es algo que simplemente sucede. Es como una manifestación para mi. Es muy poco melancólica mi música, tanto del pasado como del futuro. Son como estados de ensoñación y mi música tiene un poco de eso”

“A veces tengo ganas de escribir, entonces me pongo a jugar con esas ideas. Otras veces estoy tocando y me aparece algo. En realidad pienso que cualquier mente creativa, o sea todos, estamos todo el tiempo recolectando cosas. De repente creo que eso se organiza y se ordena en algo concreto”.

“En mi, funciona como una síntesis interna que después encaja en algo que después termina en una canción de 2 minutos”.

“Aprendí muchas cosas en mi paso por una discográfica. Pero no fue una buena experiencia a nivel humano o artístico. En un momento no avanzaba ni iba para atrás, entonces decidimos rescindir el contrato. Yo estaba en ese momento tratando de buscarle la vuelta para que esto funcionara y entendí que era mejor hacerlo yo, con mis términos. Entonces empecé a viajar un montón por Argentina y Uruguay, muchos colectivos y seguí escribiendo el disco, hasta que en un momento ya era tiempo de grabar y estuvo bueno, fue una buena experiencia”.

“Estoy escribiendo desde hace un tiempo, me doy cuenta que mis procesos creativos son largos. Estoy haciendo música nueva y con ganas de explorar nuevos caminos sonoros”.

Tema musical “Brillo y relieve”

Sobre el público y las músicas:

“Me gusta sorprenderme con el público, en realidad vine a tocar solo una vez a Neuquén, entonces me gustaría creer que el público se ha multiplicado y quizás como es la única fecha en la zona viene gente de otras ciudades, pero la verdad que me gusta sorprenderme”.

“Yo creo que las personas que me escuchan con un poco como yo. En general es gente super sensible y muy respetuosa. Hay mucho silencio, entendiendo que es algo único, que no vuelve a suceder de la misma forma nunca más. A cada uno le pasan cosas distintas”.

“Cuando voy a escuchar a alguien, estoy prestando atención a otras cosas, como que la interpretación y la ejecución son cosas distintas para mi. Quizás un músico hizo algo con el cuerpo, con los gestos y se movilizó con esa música entonces eso es lo que me llama la atención. Como pasa la música a través de los cuerpos”.

“Me gustan muchas músicas. No tengo problemas en escuchar casi nada, si hay algo bueno que sucede en alguna música, hay un bit, un algo que me llama la atención, lo puedo separar y escucharlo”

Tema musical: “A la próxima”

Sobre las mujeres:

“Siento que es una época que esta bastante buena para las mujeres. Ahora hay un montón de chicas haciendo su música, muy buena, también hay un montón de chicas instrumentistas, algo que esta muy bueno”

“Hay como mucha información en estos momentos sobre la cantidad de festivales en los que las mujeres somos menos, eso estaría bueno que cambie, pero como con todo, en relación a lo equitativo con las mujeres y los varones”