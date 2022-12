Santa Rosa homenajea a Alexis Mac Allister, campeón del Mundial Qatar 2022 con la Selección

Ni la lluvia detuvo la emoción de los hinchas argentinos que esperaban por la llegada del futbolista pampeano campeón del mundo Alexis Mac Allister a Santa Rosa.

Según detalló La Arena en su sitio web, una gran cantidad de hinchas se congregaron en el centro de la ciudad para homenajear al mediocampista que obtuvo la Copa del Mundo en Qatar. La llegada estaba prevista para este mediodía.

Alexis Mac Allister había sido declarado Ciudadano Ilustre de Santa Rosa, ciudad de la que es oriundo.

Así lo había declarado el Concejo Deliberante local que votó «por unanimidad» la distinción para el jugador.

«Declaramos a Alexis Mac Allister como Ciudadano Ilustre de la ciudad de Santa Rosa por su destacada y fundamental participación en el seleccionado argentino que ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022″, había escrito en sus redes sociales el concejal Mariano Rodríguez Vega.

Alexis Mac Allister de 23 años es hijo del exfutbolista Carlos «Colorado» Mac Allister. Se convirtió en el primer santarroseño en la historia en disputar un Mundial y consagrarse campeón.

Nació en diciembre de 1998 en Santa Rosa, ciudad de la que partió a temprana edad para dar sus primeros pasos en su carrera futbolística en Argentinos Juniors. Allí tuvo su debut profesional en 2016.

Tras su posterior paso por Boca el mediocampista llegó a principios del 2020 al Brighton de la Premier League. Accedió a su primer Mundial con apenas 8 partidos previos en la Selección.

Us: Alexis can you come back for Charlton?

Alexis: pic.twitter.com/1qZJYfPdqB