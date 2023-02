Un usuario de TikTok dijo que el Cajón del Azul «no es como lo pintan» y que «no vale la pena»

En los últimos años, el Cajón del Azul en El Bolsón se volvió uno de los lugares turísticos más populares de la cordillera de Río Negro. Más allá de que es visitado desde hace mucho tiempo, en el pasado reciente su fama se acrecentó e incluso pusieron un límite de 1.000 personas por día para hacer el recorrido.

El usuario de TikTok @ramaaacostaa compartió su experiencia en el lugar pero la describió como una «decepción» y su opinión generó mucho revuelo en las redes sociales.

«Hoy les vengo a decir la posta de lo que es el tan famoso Cajón del Azul. Con el riesgo de comerme mucho hate (odio), voy a decir que este lugar no es como lo pintan», señaló en el comienzo de su video.

«Es mucho el esfuerzo que hay que hacer para llegar a un lugar que no vale tanto la pena. Hay otros lugares de mucho más fácil acceso que son 10.000 veces más hermosos», argumentó.

«La verdad que nuestra experiencia acá no fue tan buena, no nos sorprendió para nada, nos fuimos muy decepcionados y, si tengo que elegir, no volvería a ir y tampoco lo recomendaría», concluyó.

El video y la crítica se hicieron rápidamente virales en las redes sociales, con más de 800 comentarios en la publicación original en TikTok.

Algunos usuarios le comentaron que las imágenes que compartió junto al video no son del Cajón del Azul y sí de su trayecto. «Quizás no llegaste», fueron algunas de las respuestas. El turista señaló que «no filmé mucho más porque no me llamó para nada».

Así como recibió muchos comentarios negativos, otros usuarios de la red social lo apoyaron y coincidieron en su opinión.