YoAborte: el hashtag que une a las mujeres que cuentan sus historias

#YoAborte y me embaracé con el DIU puesto. No me vengan decir que solo hace falta cuidarse.

#YoAborté con pastillas en mi casa y acompañada porque pude hacerlo como yo quise. No quiero ser madre y pude decir que no a ese embarazo que no deseaba. Decir que no tiene que dejar de ser un privilegio en este país. #AbortoLegalYa