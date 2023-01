Regata del río Negro: el K2 master A está para cualquiera

Desde la primera etapa hasta la última, fue la categoría con el pronóstico reservado más ajustado de todas en la Regata del río Negro.

Paul Geoffroy y Maximiliano Soto, del Náutico Piedra Buena de Viedma, y Cristian Illuminati y Emilio Sánchez, de Asociación Huilliches de Choele Choel, están dando especatáculo en cada uno de los cierres de etapa de esta edición y el K2 master A está para cualquiera.

De los seis parciales, han ganado tres cada uno. Geoffroy- Soto lo hicieron en la primera, tercera y cuarta etapa, mientras que el bote N°20 lo hizo en la segunda, quinta y sexta.

La diferencia es de apenas 9 segundos y está a favor de Geoffroy – Soto, que hoy serán locales cuando arriben a las costas de Viedma.

“Vamos palo y palo, los dos botes andan muy bien y está difícil. todavía falta…”, afirma Paul Geoffroy.

Cristian Illuminatti asegura que “en el agua la lucha es leal y en todas las etapas los sprints han sido muy cerrados”.

Regata: todos los ganadores de la sexta etapa

K2 senior

Quentin Urban – Jeremy Candy

K2 junior

Vicente Vergauven – Joaquín Catalano

K2 master A

C. Illuminati-Emilio Sánchez

K2 master B

Elio Rivas – Marcos Andía

K2 damas

Andrea Bianchi – Ana Peña

K2 mixto

Daiana López – J.Mozzicafreddo

K1 senior

Julián Salinas

K1 master A

Miguel Gutiérrez

K1 master B

Federico Puzzo

K1 master C

Carlos García Medina

K1 master D

Martín Paganotto

K1 damas

Cecilia Collueque

K2 trav. cab. A

Emanuel Gatica – Nicolás Gatica

K2 trav. B

Pablo Bourlot – Maxi Etchevarne

K2 trav. C

Gastón Chiappe- Carlos Chiappe

K2 trav. D

Mariano Brun – E. Centeno

K2 trav. damas

Valeria Musso – Fanny Imilqueo

K2 trav. mixtos A

Daniel Domínguez – Susana Ponce

K2 trav. mixtos B

Marcela Inda – Pedro Froilán

K2 trav. mixtos C

María Mare – Alberto Silveira

K2 trav. mixtos D

Marcelo Thomas – Miriam Peñalva

520 Cab. A

Cristian Frasse

520 cab. B

Andrés Busnadiego

520 damas

María Alejandra García