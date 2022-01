Regata del Río Negro: Los escoltas mantienen la ilusión hasta llegar a la costa de Viedma

Julián Algañaras, junto a Sebastián Vergauven, no se rinden y hoy buscarán dar vuelta la historia. (Foto: Jorge Tanos)

Julián Algañaras y Rodrigo Caffa son dos palistas con vasta experiencia en esta competencia, además de otras importantes pruebas a nivel nacional e internacional.

El primero comparte embarcación con el joven Sebastián Vergauven para representar al Náutico Piedra Buena de Patagones y el segundo rema junto a su hermano Mauricio para la Escuela Municipal de Concepción del Uruguay. En la clasificación general son los principales rivales de Pinta y Lucero.

Ambos terminaron el sexto parcial agotados, pero felices; conformes con la tarea cumplida y aferrados a la ilusión, porque todavía queda el tramo final.

Algañaras señaló que “fue una etapa espectacular” y “en la parte de olas aprovechamos para hacer una diferencia con los Caffa, que nos dieron una mano muy grande, y después se separó el grupo hasta que nos volvimos a juntar con Damián (Pinta y Lucero) y con el K2 juniors (Vergauven y Catalano) y ayudamos a hacer la ventaja para que ellos puedan ganar en su categoría y nosotros para subir el tercer puesto”, por eso “estoy reconforme con la etapa”.

El calor volvió a ser protagonista, “se notó mucho en el agua” pero el palista de la Comarca recordó que “es parte de lo que hacemos, todos los días a las dos de la tarde estamos en el agua entrenando, es un gran esfuerzo pero vale la pena”, sentenció.

Para Rodrigo Caffa fue “dura” pero “quedamos contentos porque en todo momento insistimos, no nos quedamos de brazos cruzados, pudimos romper el pelotón, nos cortamos y después se armó un pelotón bueno y sirvió para hacerle un poco de diferencia al bote de Martín (Mozzicafreddo)”.

Agregó que “la verdad que salió lindo, se hizo durísimo porque eso pasó a los 40 minutos y después quedaron dos horas y fueron muy duras”.

Los hermanos Caffa renuevan cada año su compromiso con la regata e integran una de las delegaciones que más kilómetros recorre para llegar al norte patagónico y buscar la mejor actuación.

“Estamos muy agradecidos a la familia del canotaje de la Comarca” porque después de tantos años “tenemos muchos amigos” y pidió que “la gente lo disfrute” porque “este es un evento único del canotaje argentinos”.

Añadió que “esta es la regata que más me gusta correr de todo lo que he corrido, es la que más me gusta, también la que más sufro” pero “siempre que pueda voy a estar acá, adentro o afuera, colaborando. Vengo siempre a intentar ganar y lo más importante es bajarse del bote sabiendo que dimos todo”.

Entre Caffa y Algañaras hubo agradecimientos cruzados tras el arribo a San Javier. Fue después de una dura lucha porque “las batallas quedan arriba del bote, faltando dos kilómetros se acabó el amor y dijimos vamos a ver quien gana y ganó el bote de Pinta que va muy bien, pero queda una etapa más”.