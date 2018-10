8 dólares por kilo: saldo positivo para la venta de lana de la región sur

La primera venta de lana de la zafra 2018/19 arrojó un saldo muy positivo para pequeños productores de la Región Sur rionegrina que a través de una nueva venta conjunta lograron valores que promediaron los 8 dólares por kilo.

El pasado jueves, en el marco del Programa Regional Ganadero que lleva adelante el Ente de Desarrollo de la Región Sur, productores de Valcheta, Los Menucos y El Caín vendieron 37.607 kilos de lana merino “al barrer” de esquilas, en su mayoría pre parto.

La venta, organizada por la ingeniera agrónoma Miriam López, quien se desempeña como técnica del Programa Ganadero en la zona de Valcheta y trabaja con asociados de la Cooperativa La Amistad de esta localidad, reunió a 42 campesinos de los cuales, la mayoría, produce entre 100 y 1900 kilos de lana.

Al concurso de precios se presentaron las firmas exportadoras Fowler, Eitan, Chargeus, Furhman, Ituzaingo y Unilan atraídas por la buena calidad de la fibra que, este año presenta en términos generales mayores porcentajes de rindes y un buen largo de mecha y resistencia a la tracción.

Allí se ofrecieron 4 lotes, conformados por sub lotes de cada uno con sus respectivos análisis de laboratorio y certificados por el Prolana, correspondientes los productores que participaron de la licitación. Uno de los requisitos para la venta fue que las empresas debían presentar cotizaciones libres de aranceles de exportación ($3 por dólar).

En este contexto, el lote numero 1 de la Cooperativa La Amistad reunió 20.711 kilos de lana pertenecientes a 39 asociados y cuyo análisis arrojo una finura de 19.6 micrones y un rinde de 61,6 %. La empresa Unilan pago U$s 7,88 por kilo. El mayor precio de esta venta fue para un sub lote de 572 kilos de una pequeña productora de la zona de Chanquin, cuya fibra arrojó en su análisis de calidad con una finura de 20,9 micrones y 74,2 % de rinde al peine. Se pagó U$s 9,30 por kilo, es decir $ 332, de acuerdo al valor del dólar. Por otro lado, un productor de Sierra Pailman obtuvo un precio de U$s 7,22 por kilo por una lana de 19,7 micrones y 57% de rinde al peine.

Por el lote 2, correspondiente a 5.432 kilos de una lana (oveja y borrego) de 18,9 micrones y 49,5 % de rinde la firma Chargeus pagó U$s 6,29 por kilos. Unilan pagó U$s 7,22 por kilo, por el lote 3 de 7.200 kilos de una lana de 19,8 micrones y 56% de rinde.

El lote 4, correspondiente a productores de Arroyo Los Berros que reunieron 5.432 kilos de lana de 19,6 micrones y 51,3% de rinde se pagó a USs 6,43. Lo compró Unilan.

Los productores resaltaron el resultado de la venta en una situación donde el mercado lanero está atravesando una meseta y los valores obtenidos se ubicaron entre un 2 y 8% por encima de los precios de referencia del Sistema de Precios y Mercados –SIPyM-. También la decisión de volver a reunir pequeños lotes para sumar kilos y vender la lana como “lotes únicos” logrando mejores precios. Actualmente los acopiadores pagan entre $ 140 y $ 150 el kilo de lana “al barrer”.

“Fue una muy buena venta. Las lanas están buenas y eso se refleja en los valores obtenidos. Los productores quedaron muy conformes” señaló Lópe