Aborto: Neuquén obligará a las clínicas a cumplir con la ley

“Nosotros como Salud Pública vamos a dar cumplimiento a la ley y a exigir a las instituciones que la cumplan conforme quede escrita”, aseguró ayer el ministro de Salud, Ricardo Corradi Diez, sobre la polémica en torno a la media sanción para legalizar el aborto en el país.

El funcionario indicó que se está a la espera de la definición que tome el Senado el 8 de agosto y recordó que la provincia regula la objeción de conciencia a nivel individual para los casos de interrupción legal del embarazo contemplados en el Código Penal. “No tengo hoy datos precisos de si hay objetores registrados. Con respecto al pedido de las diferentes instituciones, tenemos que esperar a que el Senado termine de sancionar esta ley. Si bien había un pedido a nivel nacional de diferentes sectores, no está claro aún si va a terminar así o va a haber una obligatoriedad de parte de la institución. Nosotros como Salud Pública vamos a dar cumplimiento a las leyes”, planteó.

La clínica privada Pasteur es una de las que solicitó que el proyecto contemple la objeción de conciencia institucional, según indicó su director Juan Peláez. Tal como salió de la Cámara de Diputados, la ley lo prohibe. Establece que sólo los profesionales pueden objetar individualmente la práctica, pero que las autoridades de los hospitales públicos o de las clínicas privadas deben garantizar el derecho al aborto a las mujeres y personas gestantes que lo requieran.

La secretaria gremial del Sindicato de Profesionales de Salud de Neuquén (Siprosapune), Noemí Alemany, criticó la intención de plantear una objeción institucional de conciencia porque consideró que sería “un retroceso sobre derechos colectivos y un avance de los sectores más reaccionarios de la sociedad”.

“Más allá de la posición personal que cada profesional tenga, el Estado debe garantizar el circuito de seguridad para quien quiera interrumpir su embarazo. Eso sólo va a ocurrir si se legaliza”, evaluó la profesional.

En contraposición con esta línea, un grupo de médicos de Río Negro y Neuquén autodenominado “pro-vida” brindará mañana una charla sobre las “implicancias legales” del proyecto sobre aborto que se discute en el Senado. La actividad será en el auditorio de AMEN, organización que se manifestó a favor de la postura de la clínica Pasteur.

“No tiene nada que ver con que sea un embarazo voluntario, deseado, querido, no querido, no tiene nada que ver con ese aspecto porque a nadie se le puede imponer que quiera, de lo que estamos hablando es de que se tergiversan los conceptos que es discutir algo que no debería tener discusión” planteó la cardióloga Sandra Romero, quien expuso en contra del proyecto en Diputados por invitación del diputado de Cambiemos y pastor evangélico, David Schlereth.