Aguiar cumplió con los trabajos comunitarios que le impuso la Justicia

A través de las redes sociales, el dirigente gremial aseguró que “la vida y la Justicia adicta al poder me vuelven a dar una gran oportunidad en este camino de militancia y es la de poder compartir algunas jornadas de trabajo junto a nuestras compañeras porteras de escuela. Como para no perder de vista, ni olvidar jamás las tareas y los esfuerzos cotidianos que realizan quienes representamos. El Sindicato no se gestiona desde un despacho, sino desde todos los sectores y a la par de los trabajadores”.