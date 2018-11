Allen: vecinos de una toma regularizarán sus lotes a través de una asociación civil

Los vecinos de la toma El Sauce de Allen conformaron una asociación y pagarán una cuota mensual por los terrenos que ocupan. Desde el municipio informaron que es muy importante para las 108 familias que viven allí, ya que podrán acceder a los servicios públicos. La secretaria del Área Legal y Técnica, Liliana Martín, señaló que esa toma se formó en 2007. “Venimos trabajando hace mucho tiempo con la regularización de asentamientos. La situación es diferente en cada caso. Unas tierras son de propiedad privada y otras del Estado; unas están mensuradas y otras no”, explicó la funcionaria. La semana pasada las 108 familias firmaron el documento para ser parte de una asociación civil.

Martín informó que los vecinos realizarán un aporte mensual de 2000 pesos, durante dos años. “Ellos van a manejar sus fondos y con ese aporte se va a realizar un convenio con el municipio para afrontar los gastos de regularizar”, contó. La funcionaria explicó que dos tercios de las propiedades se están negociando con los herederos de los titulares regístrales. “Ellos en su momento ofrecieron ceder los terrenos a la municipalidad con contraprestación de asumir los cargos de sucesorio. Vamos a retomar ese camino”. En cuanto al otro tercio, se realizará una compra forzada con el dinero de los vecinos. Martín agregó que con los fondos de las familias se pagarán los gastos de mensura interna y el proyecto de alumbrado.

Los vecinos por otro lado manifestaron que esperan que con la regularización de la toma se puedan instalar los servicios, ya que están conectados de manera clandestina al agua y a la electricidad. “En verano no hay agua, la presión es mínima y estamos enganchados de la luz”, expresó Javier Muñoz un albañil que desde 2007 vive en el asentamiento. Javier mencionó que tampoco tienen el servicio de gas: “quiero que mi barrio crezca. Voy a pagar por mi terreno y por los servicios no quiero seguir enganchado”, expresó. Paola Sambueza vive en el asentamiento junto a sus dos hijos, uno de tres años y otro de 12; pero a pesar de que firmó el convenio para integrar la asociación civil no cree que se regularice la toma.

En verano hay muy baja presión de agua por lo que compraron una bomba; en invierno se calefaccionan con garrafa y leña. “Siempre dijeron que se iba a regularizar, vamos a ver si ahora es verdad”, manifestó la mujer.