Amenaza con sacar antenas de telefonía

“Que sea una multinacional no la exime de pagar licencia”, sentenció el intendente de Plottier, Andrés Peressini, quien sacó 48 carteles de la empresa Movistar de la ruta que no estaban autorizados, y amenazó con continuar la tarea con las 3 torres de telefonía, por no pagar licencia comercial.

“Iniciamos el proceso de notificación porque no pagan derecho a nada; están ilegales” sostuvo.

Dijo que la empresa mantiene una deuda con la ciudad de 6 millones de pesos, que cuando abonen la cifra “irá a obras para la ciudad”.

“Si después de la notificación no cumplen, iniciaremos el desmantelamiento”, aseguró.

Peressini describió que el municipio logró recuperarse de la calamitosa situación financiera que les impedía hace un par de años pagar sueldos y arreglar las calles.

Explicó que por no estar ahogado financieramente, tienen un margen de funcionamiento que les permite, por ejemplo, pagar 600 mil pesos por mes para llevar la basura a Neuquén y “volver a tomar el control de nuestro basural” o aportar 3 millones de pesos para la obra de pluviales en la Futaleufú y que luego sea asfaltada.

“Hoy estamos invirtiendo en obras para la ciudad; hicimos un edificio nuevo de Recaudaciones, pagamos en tiempo y forma a los empleados municipales, tenemos un parque automotor nuevo que nos permite estar presentes con obras en distintos lugares”, sostuvo.

Debido a las diferencias con la empresa de telefonía, todos los números de los funcionarios se mudaron de compañía.

Sostuvo que en los dos últimos años “duplicamos la recaudación propia”, que mensualmente alcanza a unos 20 millones de pesos.

Peressini no claudicó en su reclamo al gobierno provincial por el congelamiento de la coparticipación. “Deberíamos estar recibiendo el doble”, dijo.

Reconoció que como parte de la compensación, siguen percibiendo ayuda del gobierno de Omar Gutiérrez para el pago de aguinaldos.

Destacó que el 80 por ciento del presupuesto mensual se va en pago de salarios, pese a que redujeron un 25 por ciento de los empleados de planta permanente.

A esto sumó que incorporaron al sistema municipal más de 40.000 contribuyentes que “antes no estaban cargados” en el sistema informático; y que han logrado detener los millonarios embargos que jaqueaban continuamente las cuentas de Plottier.

“Iniciamos un proceso de judicialización de deudas y seguimos buscando estrategias: como pagamos a tiempo podemos actuar para que funcione todo”, dijo.