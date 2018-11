Amplio margen para Gutiérrez en una interna sin sorpresas

Gutiérrez dijo que desde las 20 no podía atender su teléfono celular por lo que, si lo había llamado Figueroa, no lo había podido atender. Había atendido un llamado de felicitación del senador Pereyra.

En números

30.000

votos aproximadamente fue la diferencia que obtuvo la Azul sobre la Violeta, según la información oficial que difundió anoche el presidente del MPN.

74.400

votos obtuvo la lista Azul. En el 2014 la fórmula Gutiérrez Figueroa sacó 69.631.

120.000

votaron en la elección interna y abierta del MPN de un padrón de 420.735 afiliados e independientes.

Perdió las intendentes de El Chañar, El Cholar, Caviahue y Chos Malal

Con más del 60% de las mesas escrutadas en toda la provincia, la lista Azul anunció ayer un contundente triunfo. Sus representantes dijeron que ganaron en 50 de las 54 localidades.

En el norte neuquino, región con clara influencia de la lista Violeta, el sector que encabeza el gobernador, Omar Gutiérrez, logró victorias inesperadas. En Huinganco, con el 100% de las mesas escrutadas, la Azul se impuso por una estrecha diferencia. Ganó con el 49,39% de los votos en la categoría a gobernador frente al 46,76% de su competidor. También se quedó con Las Ovejas, localidad en la que cosechó el 54,32% de los votos.

Logró una holgada victoria en las comarcas petroleras como Añelo y Rincón de los Sauces. En ambas ganó por el 60% de los votos.

En el sur de la provincia la Azul también tuvo una buena performance. En San Martín de los Andes con el 85,19% de las mesas escrutadas la lista de Gutiérrez se quedó con el 61.26% de los votos. En Villa La Angostura con el 91,66% de los datos cargados el actual mandatario ganó con el 53,77% de los votos. En Villa Traful la victoria fue del 55,67%.

El actual gobernador perdió en Caviahue-Copahue, lugar de referencia de la diputada Alma “Chani” Sapag. Con el total de las mesas escrutadas la Violeta se quedó con el 54,15% de los votos en la categoría gobernador. La lista encabezada por el actual vicegobernador, Rolando Figueroa, se impuso en San Patricio del Chañar, Chos Malal y El Cholar.

En las localidades petroleras como Añelo y Rincón de los Sauces, claves para Vaca Muerta, la lista Azul retuvo las candidaturas para la intendencia.

Un clásico: Taxis y vehículos contratados

Figueroa no habló pero dejó sospechas sobre el comicio

El vocero enumeró “aprietes”, “boletas truchadas” y resultados en algunas mesas que “son muy diferentes, casi de magia”, pero aclaró que analizarán hoy si formalizarán o no una denuncia en la justicia. Justificó que en el transcurso de la elección no pudieron hacerlo porque la justicia electoral estaba “cerrada” y no había quien recibiera los planteos. “Los veedores del Poder Judicial no vieron nada y no sabemos dónde están”, cuestionó sobre los 23 fiscalizadores que se habían designado para controlar la elección en las principales ciudades.