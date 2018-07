Aprobaron la ley Justina: cinco historias que demuestran que donar órganos es dar vida

José, el roquense que recibió un trasplante y cuenta por qué vale la pena donar

Un infarto en el 2008, dos stent y controles periódicos con su cardiólogo no fueron suficientes para mantener la estabilidad de su corazón que trabajaba exigido. En noviembre del año pasado, su médico le aconsejó avanzar hacia un trasplante. Leer más.

Maite y Victor, la historia de dos primos y un trasplante

“Estaba en Zapala cuando me llamó, fue chocante porque no lo esperaba. No es algo que te ofrezca cualquier persona. Lloré”, recuerda Víctor, mientras trata de contener una vez más su emoción. Leer más.