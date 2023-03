Arabela Carreras estuvo en Roca y lanzó otro mensaje a Unter: «No hay motivos para no ir a trabajar» el lunes

La gobernadora de Río Negro Arabela Carreras estuvo esta mañana en Roca para firmar contratos de obras escolares en la ciudad y se refirió al conflicto entre el gobierno provincial y el gremio de los docentes Unter. Mañana un nuevo Congreso definirá su postura con respecto a la última oferta salarial.

La mandataria provincial firmó el contrato para construir una nueva escuela primaria en el barrio Quinta 25 y ampliar el Jardín de Infantes Nº103 de Chacramonte, ambos en General Roca.

«No hay justificativos para no ir a trabajar. La expectativa económica ha sido satisfecha, incluso corregimos, mejoramos. La Unter ha hecho un planteo ante la Justicia, que fue rechazado. Nosotros, como muestra de buena voluntad, y por pedido de todos los gremios, estamos ayudando un poquito más, haciendo un aporte equivalente a ese 10% demandado».

«Por lo tanto no hay motivos para que no vayamos a trabajar», insistió, «estamos haciendo todos un gran esfuerzo para que los chicos aprendan. Si no mejoramos la educación pública y privada no vamos a tener una sociedad mejor. No se puede jugar con lo más sensibible que tiene la sociedad que son sus chicos y chicas, que quieren aprender y desarrollarse para contrbuir a una sociedad mejor».

Este viernes, la Unter definirá en congreso en San Antonio Oeste su postura con respecto a la {ultima oferta salarial.

El martes el gobierno provincial propuso un compromiso de pago, por única vez, de una suma equivalente al aumento cobrado por planilla complementaria en octubre, que después se descontó con la liquidación de noviembre.

Ese monto correspondía a un 10% de aumento pactado en la pauta del 2022 y su retención derivó en un conflicto con el gremio docente. Unter judicializó la cuestión que finalmente fue rechazada por la justicia.

El pedido quedaría saldado con esa devolución pero será extensivo a la totalidad de los estatales del Ejecutivo, a pesar de que ATE y UPCN no habían hecho el reclamo. Con el cambio del porcentaje de febrero, el incremento total de los haberes llegará al 87,42%.

Ayer y hoy estaba previsto que las asambleas analicen la propuesta de cara al Congreso de mañana en San Antonio.