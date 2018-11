Así opinaron dirigentes de la lista Violeta tras la interna del MPN

El intendente de Chos Malal, Hugo Gutiérrez, celebró ayer en su localidad el triunfo en la interna del Movimiento Popular Neuquino lejos de las denuncias de “fraude” que la lista Violeta arrojó desde la capital. Los resultados provisorios le dieron una ventaja del 35% sobre sus rivales en la elección, entre los que había otros dos candidatos de la lista Violeta y dos de la Azul.

“Tal vez ha sido una elección atípica. A mí me ha tocado tres años aguantar a Omar Gutiérrez que hoy ganó. No me arrepiento porque lo hice convencido de que Rolando (Figueroa) es un buen candidato para ser gobernador y seguramente, como lo conozco, va a intentar nuevamente”, planteó ayer a la noche durante los festejos.

“Me tocó poner la cara y soportar, pero uno también aprende y dice ‘se terminó la interna’ y ahora vienen las generales. En la semana seguramente me voy a estar juntando para empezar a trabajar”, anticipó.

Quien también ganó la candidatura a la intendencia fue Leandro Bertoya, por lo que buscará retornar al puesto que en 2007 en San Patricio del Chañar, localidad en la que, afirmó, no se registraron durante el proceso electoral los inconvenientes denunciados por la lista Violeta.

Para Bertoya los resultados de esta y de las últimas elecciones demuestran un rechazo al gobierno provincial: “los números son claros y vamos por el mal camino”. Consultado sobre cómo llevará la campaña y posible victoria con un candidato a gobernador de la lista opositora, consideró que el sector de Gutiérrez es el que está en falta por lo que debería volver “a atender al Chañar brindando eduación, seguridad y trabajo”.

Otra referente de la lista Violeta que se pronunció tras los resultados fue la precandidata a diputada, Nadia Márquez. Abogada e integrante del consejo directivo del colegio evangélico AMEN, tuvo su primera experiencia electoral en la interna del domingo.

Te puede interesar / Figueroa reúne hoy a su militancia, pero mantiene el silencio hasta mañana

“Estoy excelente, súper feliz porque sé que hice lo que tenía que hacer y lo que entendí que dios me pidió que haga. Obviamente me hubiese gustado que ganemos o que al menos perdamos en buena ley, pero más allá de eso, el mensaje de hoy es que nos involucremos”, dijo en un video que subió a su cuenta de Facebook.

“La sociedad necesita personas dispuestas a pagar el precio para hacer las cosas mejores y yo soy una de esas personas”, aseguró.