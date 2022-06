ATE se moviliza en reclamo de salarios por encima del costo de la Canasta Básica Total

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este miércoles una jornada de lucha que incluirá paro, asambleas y movilizaciones en diferentes ciudades de la provincia en el marco de la campaña «Ningún estatal pobre ni discriminado en Río Negro» que busca elevar salarios por encima de la Canasta Básica Total y mejorar las condiciones de ingresos para todos los trabajadores estatales.

El gremio reclama una rápida convocatoria a paritaria para que «el haber inicial de cualquier estatal rionegrino supere la línea de pobreza que establece la Canasta Básica Total del INDEC» que es de 95.260 pesos, «aunque esta tarde subirá cuando se dé a conocer el número de mayo», indicaron.

Para ATE «la política salarial del gobierno rionegrino es errada por discriminativa». El último incremento de salario sectorial profundizó más aún la brecha entre quienes menos y más ganan. «Entre los trabajadores de Salud, por ejemplo, se benefició con exclusividad al personal médico mientras que enfermeros, técnicos y agentes de la Ley 1844 obtuvieron mejoras mínimas».

«La inflación no cede y la política salarial del gobierno es errática. No queremos estatales pobres y discriminados en la provincia. Los anuncios unilaterales que se hicieron en Salud causan malestar y deben corregirse. Las mejoras han sido sólo para médicos y no comprenden al resto de profesionales y a la Ley 1844. También los ingresos del resto de la administración se deterioran todos los días. La convocatoria a paritarias debe ser urgente y el aguinaldo debe pagarse de manera íntegra en tiempo legal», expresó Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.

Del mismo modo, trabajadores de Educación, Ministerio de Desarrollo Humano y SENAF, entre otros organismos, también buscan una recomposición de haberes y una mesa de negociación por mejores condiciones laborales.

El sindicato volvió a reclamar la fecha del pago del aguinaldo, el pago de recategorizaciones atrasadas e indumentaria, la puesta en marcha de los convenios colectivos de trabajo general y los sectoriales; y anunció que en las próximas horas convocará a un plenario para definir la continuidad del plan de acción.