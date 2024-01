Bariloche: três praias próximas ao centro da cidade para curtir o verão

Pouco depois do meio-dia, moradores e turistas de Bariloche começam a povoar as praias da costa do Lago Nahuel Huapi. Espreguiçadeiras, lonas e algumas barracas. A temperatura acima de 25 graus convida os mais corajosos a entrar na água e enfrentar as ondas que se formam no lago por conta do vento.

A praia próxima

Fotos: Alfredo Leiva.

A praia localizada abaixo do Centro Cívico chama a atenção dos turistas que passeiam pelo centro e seduz quem prefere não ter que se deslocar de carro ou ônibus até as praias mais remotas. A poucos metros de distância, cerca de vinte pessoas formam fila para tirar uma foto com as letras gigantes de Bariloche.

Claudia Díaz tomou banho de sol em uma espreguiçadeira com o marido. Eles viajaram para Bariloche para passar a lua de mel. “Escolhemos esta praia porque nosso hotel fica a uma quadra e meia de distância. Além disso, há pouca gente e é muito tranquilo”, disse a moradora de Berazategui.

Camila Simón, de Lanús, acabara de desembarcar em Bariloche com uma amiga e também não queria perder o dia. É um prazer. Paramos aqui perto, mas quando você chega você vê essa paisagem e é um prazer”, disse.

Para jovens ou se você tem animais de estimação

Playa Bonita no quilômetro 8 da Av. Bustillo. Fotos: Alfredo Leiva.

Oito quilômetros pela Avenida Bustillo, os jovens, em sua grande maioria, escolhem Playa Bonita, o maior balneário com 600 metros de litoral. A vista muda com a Ilha Huemul em frente, nesta praia você pode contratar um passeio de mergulho por 40.000 pesos; faça snorkeling, por 30.000 pesos ou alugue um caiaque ou Stand Up Paddle por 5.000 pesos a meia hora.

No restaurante La Playa, ao lado do spa, você pode comer milanesa com batatas, por 9.700 pesos; uma salada de três ingredientes por 4.450 pesos ou um bife de chouriço por 14.750 pesos. Um refrigerante custa 1.700 pesos e uma cerveja, 4.350 pesos.

Eugenia Giglio, de Mendoza, estava tomando sol com as amigas na descida de Playa Bonita. “Chegamos ontem à noite e viemos aqui por recomendação. Não queríamos dirigir muito e essa praia era próxima e agradável. Precisamos apenas de um pequeno guarda-chuva. Temos a ideia de visitar Siete Lagos, El Bolsón e as piscinas El Manso. Vamos ver como fica no dia a dia”, disse a jovem.

Eloy Robasio, de Córdoba, hesitou em entrar no lago enquanto seu companheiro o observava de uma lona com seus três cachorros. “Viemos aqui porque estávamos assistindo vídeos do Tik Tok procurando uma praia para ir com os cachorros. Sabemos que isso não é possível na área do parque. Gostamos dessas praias porque não ficam lotadas. “Eles estão calmos”, disse ele.

Os mais novos escolhem Playa Bonita. Fotos: Alfredo Leiva.

O mais quente, para crianças

No quilômetro 12 da Avenida Bustillo, a praia Bahía Serena costuma ficar lotada porque tem apenas 200 metros de costa. Mas o lago cria uma baía e a água fica mais quente. Por ter areia é ideal para os mais pequenos. Oferece uma vista da Península de San Pedro.

Os primeiros a chegar correm para ocupar os espaços sombreados proporcionados pelas poucas árvores que não foram cobertas pela enchente do lago.

Javier Antona, da Bahía Serena Kayak, verifica se todos os caiaques alugados circulam na área da baía. “É uma questão de segurança porque saindo da zona da baía há um vento que leva para leste. 95% das pessoas que nos contratam nunca andaram de caiaque. Portanto, isso é uma caminhada, algo recreativo, não algo que envolva aventura”, explicou.

O custo para andar de caiaque ou praticar Stand Up Paddle é de 10.000 pesos por hora.

Ludmila Kalksma, de Temperley, província de Buenos Aires, estava às margens do lago. “A água está fria, mas você consegue segurá-la. Eles nos recomendaram esta praia e valeu a pena. Ontem fomos ao centro da cidade. É ótimo porque o ônibus te deixa quase na porta”, brincou e continuou: “Estamos de férias. “Somos amigos de longa data.”

Saida Abregú, de Haedo, avisou que chegaram a Bahía Serena enquanto viajavam pela Avenida Bustillo. “Gostamos porque é muito praiano. Os outros têm muita pedra”, assegurou.

No Serena, restaurante localizado na cabeceira da praia, a cobertura média custa entre 18 e 20 mil pesos. Você pode comer truta, bife de olho, macarrão caseiro.

Preços de verão em Bariloche

Um casal pode ficar na cidade a partir de 27.900 pesos (em hostel) e 32.208 pesos (em hotel e apartamento). Mas há hotéis cinco estrelas que custam até 365.236 pesos por noite.Comer no centro de Bariloche as opções são variadas. Uma trattoria italiana promove cardápio turístico por 9.900 pesos (inclui prato principal, sobremesa e bebida).