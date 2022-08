Bercovich: “Todo lo que hizo que Guzmán deba salir del gobierno, sigue ahí”

La coyuntura económica sigue ocupando la centralidad de la agenda pública. No obstante la llega del nuevo ministro de economía Sergio Massa, parece haber aplacado la incertidumbre. A ello se refirió en diálogo con PULSO el economista y periodista Alejandro Bercovich.

PREGUNTA: ¿Es un cambio de política la llegada de Massa?

RESPUESTA: Este gobierno nunca tuvo un programa económico definido, con lo cual no es un problema “programático” el desembarco de Massa. Se trata más bien de un intento de re establecer la tercerización del poder que Cristina intentó con Alberto Fernández. Esta vez con un personaje más activo y menos procrastinador. Al margen, Massa tiene su propia agenda, que incluye su propia elección como Presidente y su propio tejido de alianzas. Massa es la versión funcional, de lo que Alberto Fernández nunca pudo hacer funcionar. Todavía falta verlo en acción. Hasta ahora lo único que hizo fue subir las tarifas el doble que lo había hecho Guzmán, y no mucho mas.

P: ¿Se terminaron las tensiones post salida de Guzmán?

R: Fue una salida muy desprolija y muy tensa, que dejó el dólar en torno a los $300. Si bien Massa da por terminadas las tensiones cambiarias que se vivieron en julio, yo creo que siguen latentes. Siguen habiendo cinco millones de toneladas de granos sin liquidar en el campo. Si no fuera por una tasa de interés altísima, la brecha cambiaria seguiría creciendo. Todo lo que hizo que Guzmán deba salir, sigue ahí. Excepto el no poder controlar el área energética, lo cual se revirtió, y se tradujo en un aumento de tarifas mucho más profundo.

P: ¿Se contradice el gobierno en relación a su discurso histórico en materia económica?

R: Primero que nada hay que decir que en el medio hubo una pandemia. Pero el gobierno perdió la oportunidad de capitalizar el triunfo electoral de 2019 para revertir el modelo económico de Macri y llevar adelante una recomposición real de los ingresos y los salarios en pesos. Se extravió un rumbo que se había planteado como muy claro, y se intentó un sendero intermedio que no llevó a ningún lado.

P: ¿Massa trae consigo un giro geopolítico hacia occidente?

R: Es una paradoja, porque a mi me parece exactamente lo contrario. Massa al llegar destrabó las inversiones chinas que estaban pendientes desde hacía años. El sentido común por sus contactos históricos con Giuliani y el partido republicano, lleva a asociar a Massa con EEUU. Pero en los hechos, el que operaba como garante de que China no se acerque a la Argentina, era el propio Alberto Fernández, a través de Gustavo Beliz. Apenas se fue Beliz, el embajador argentino en China terminó de cerrar dos inversiones chinas importantísimas, una en Tierra del Fuego para elaborar fertilizantes por u$s1.500 millones, y otra vinculada a la energía, que es la central de Atucha. Se recupera la postura histórica de “no alineamiento” que Argentina mantuvo siempre respecto a EEUU, y que solo se interrumpió durante el menemismo y durante el macrismo.

P: ¿Es la discusión que viene respecto a los recursos naturales?

R: La verdad es la decisión de quien invierte y quien no en Argentina, siempre estuvo disputada. China tiene un rol global cada vez más importante, y con la ruta de la seda busca afianzar una presencia importante en Latinoamérica. La verdad es que lo mejor que puede hacer Argentina en ese marco, es aprovechar las oportunidades que ofrezcan unos y otros, no encasillarse en un silogismo ridículo. Argentina tiene enormes recursos naturales, pero no son garantía de desarrollo. Está lleno el mundo de ejemplos de países ricos en recursos naturales que mantienen a su población en la pobreza.

P: ¿Massa le arrebató la agenda económica a la oposición?

R: Al haber aplacado la interna en el oficialismo, la llegada de Massa reabre la posibilidad de que el gobierno llegue “entero” a 2023, y que en esa campaña exista al menos una voz de parte del oficialismo. Los números no les dan para mucho más que eso. Pero eso solo bloqueó el aire triunfalista con el que transitaba Juntos por el Cambio, y los hizo entrar en crisis, con diferencias que ya estaban presentes, y que se han exacerbado. La realidad es que Juntos por el Cambio siempre ha saldado sus diferencias girando a la derecha. Últimamente además hay incorporado la versión más autoritaria y conservadora ligada al sector libertario.

P: ¿Son más competencia los libertario que Juntos por el Cambio para el gobierno?

R: No es más competencia, pero sí han logrado una mayor influencia. Las sociedades en todo el mundo han girado hacia la oposición luego del malestar que generó la pandemia. Los libertarios han interpretado ese escenario. La sensación es que la interna de Juntos por el Cambio se va a saldar incorporando al menos una parte de esa matriz de pensamiento.

P: ¿Los libertarios representan hoy el discurso contestatario?

R: Los libertarios hacen una malversación del concepto de rebeldía, muy efectiva en todo el mundo. La clave es que dan explicaciones muy simples y asequibles para problemas que Argentina hace mucho tiempo no puede resolver. Explicaciones falsas, pero fáciles de entender para quienes no tienen formación ni recorrido político, pero que sí sienten la insatisfacción. Ese mismo primitivismo discursivo los hizo caer en expresiones que terminaron bloqueando el crecimiento que tenían, como el acuerdo con la venta de órganos o de bebes. Sí hay que reconocerles un éxito, y es el de haber corrido el eje del discurso público a la derecha, obligando a dirigentes como Rodríguez Larreta a discutir con ellos.

PERFIL

Alejandro Bercovich tiene 38 años, es licenciado en Economía (Universidad de Buenos Aires) y periodista especializado en economía.

Columnista en BAE Negocios, revista “Crisis” y Radio Metro. Conduce el programa “Brotes Verdes” en C5N.

En 2017 obtuvo el Premio Konex como Revelación.

Autor de los libros “Vaca Muerta” (2015) y “Y ahora ¿qué? Desengrietar las ideas para construir un país” (2019).