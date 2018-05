Catriel: tres años sin sumar conexiones a la red de gas

La falta de abastecimiento de gas en Catriel es una paradoja. A pocos kilómetros de la ciudad hay varios yacimientos que lo producen, pero hace tres años que no hay conexiones porque la presión que llega del gasoducto es baja.

A 30 kilómetros de Catriel se encuentra la base de gas Medanito, de allí sale un gasoducto que abastece a Catriel y a 25 de Mayo. Décadas atrás todos los vehículos de YPF usaban gas de combustible. Cargaban en la estación que se encuentra en el KM 126 de la RN 151 que todavía existe.

Eran otras épocas, el gas abundaba. El aumento poblacional colapsó la oferta en los últimos años. La falta de inversión generó una demanda insatisfecha que crece constantemente.

Así, los potenciales usuarios no pueden conectarse aunque la red pase por su domicilio. Otros sectores de la ciudad sin red deberán esperar más tiempo y seguramente pasen el invierno sin el servicio porque necesitan un proyecto ejecutivo que además de tener un alto costo lleva tiempo en ejecutarse.

Se estima que alrededor de 1.000 familias entre Catriel y 25 de Mayo pretenden acceder al gas natural. Desde la empresa admitieron que en los últimos años hubo problemas con la presión y que mermó la oferta para conexiones, pero que en los últimos meses algunas se hicieron, sin embargo muchos vecinos confiaron que vienen hace años reclamando la conexión.

Desde el municipio informaron que están avanzando en la licitación de redes domiciliaras para aprovechar el refuerzo que está realizando Camuzzi para mejorar la presión del fluido y poder abastecer la demanda catrielense.

Actualmente la empresa concesionaria del servicio se encuentra realizando una obra que permitirá conectar a unos 1.500 usuarios nuevos (ver aparte).

La demanda crece año a año pero la oferta está estancada. La falta de respuestas desde los organismos pertinentes, obligó a muchas familias a buscar alternativas de calefacción que tienen un costo mucho mayor.

Este año el gasto se incrementará teniendo en cuenta la suba en la tarifa de la electricidad. Las alternativas son calefacción eléctrica o a leña. Ambas opciones son muy caras en comparación con lo que gastarían si pudieran acceder al gas natural. Otra opción más económica son las pantallas con garrafas, pero conllevan mayor precaución. Una garrafa está por encima de los 200 pesos y puede durar 5 días en una familia tipo. La camionada de leña cuesta 3.000 pesos y dependiendo del frío puede abastecer un mes una vivienda.

La ven pasar

Edgardo González vive en el barrio Mosconi sobre la calle Colombia. Por allí pasa el gasoducto pero no los conectan “porque hay poca presión”. “Yo hace un año que me vine a vivir acá y me cansé de rogarles que me conecten, pero me dijeron que no hay presión. No me quedó otra que poner un aire frío-calor para calefaccionar la vivienda”, contó.

El hombre, que vive junto a su familia, gastó en el invierno pasado unos 2.500 pesos mensuales en electricidad.

Las formas de calefacción alternativas son muy costosas. Con el nuevo precio de la electricidad calefaccionarse con estufas se encareció notablemente en el último año mientras que la calefacción a leña es la más cara. Un vecino del barrio Marini aseguró que gastó 7.500 pesos en los tres meses del invierno pasado. A esto hay que sumarles los barrios irregulares que no están dentro de la demanda “oficial”, como el Lote 15 y Lote 14. Una vecina de ese sector indicó que le municipio les entrega leña pero “no les alcanza”.

“Nos entregan leña, pero tenemos que ir a buscarla porque no la traen, te dan 120 kilos pero eso alcanza para una semana. Es una situación complicada sobre todo por los chicos”, relató Yeni Munives , vecina del Lote 14.

Alberto Pinto, quien reside en el Marini, vive sobre la calle Austria. A una cuadra de su vivienda está la escuela primaria 306 que cuenta con gas, sin embargo él y su familia que reside en ese lugar hace ocho años, vienen reclamando hace cuatro la conexión a la red. “No dijeron que no hay conexiones hasta la nueva obra que se estima para este año”, expresó.

Además de los asentamientos que no tienen ningún servicio, hay varios sectores de la ciudad que no tienen acceso al gas natural. Los barrios Santo Domingo, Preiss, Santa Cruz, Mosconi, Lote 6 son algunos de los barrios que tienen sectores sin acceso al gas.

En el Santo Domingo sólo hay una cuadra con el servicio. El barrio ubicado en una zona de privilegio de la ciudad prácticamente no tiene gas. Un vecino comentó que demorará “mucho tiempo” que llegue porque tienen que hacer las obras para llevar el gas en el barrio. “Solamente hay en una cuadra, pero no se continuó por que no se presentaron proyectos”, indicó.

Zona rural

En la zona rural de la ciudad petrolera la demanda también es creciente pero la oferta mucho menor y la obra que está finalizando Camuzzi no contempla abastecimiento para la zona de chacras donde viven muchos catrielenses.

En 2006 la Legislatura provincial local aprobó un proyecto para conectar un gasoducto de 26 kilómetros de longitud que llevaría el servicio a las zonas aledañas al casco urbano. La primera etapa de la obra se ejecutó pero quedó suspendida en el segundo tramo y nunca se continuó. En el presupuesto provincial del 2009 se contempló la obra pero nunca se reincidió. La obra estaba adjudicada a la empresa Ales SA de Villa Regina, y aprobada por ENARGAS desde el año 2009. En 2015 la Legislatura local aprobó una declaración de interés por la obra, fue el último intento oficial para presionar que se haga la conexión. En los últimos dos años no hubo reclamos para este sector.

La obra en su etapa final

“Para el invierno estará lista”, indicó una fuente de Camuzzi sobre la obra de refuerzo de gas que la empresa está realizando en Catriel. Con esta extensión los vecinos que tengan la red en su cuadra podrán tener un invierno con gas natural.

La semana pasada operarios de la empresa realizaron el sellado de la conexión del nuevo caño a la altura del kilómetros 123 de la RN 151, a 6 km del comienzo de la zona urbana de la localidad. Ese gasoducto es un refuerzo que comienza en la base de gas Medanito y recorre paralelamente al caño originario, lo que permite reforzarlo y brindarle mayor presión.

Otra fuente de la empresa que presta el servicio de gas confirmó que se están haciendo algunas conexiones, sin embargo varios vecinos confiaron que “hace años” vienen reclamando el servicio. Un especialista en el tema y con conocimiento en la situación de la ciudad petrolera confesó el año pasado que llevan tres sin realizar conexiones a domicilios.

La obra estaría lista entre fines de este mes y comienzo del próximo. Así la empresa cumpliría su compromiso de finalizar la extensión antes de la estación más fría del año. El trabajo estuvo suspendido a mediados de mayo por un accidente en el que se lesionó un operario.

Antes de fin de mes comenzarán con las pruebas. Se trata de la incorporación de 15.000 metros de gasoducto provisto de un caño de 6 pulgadas de diámetro. La inversión proyectada a realizar es de $104 millones de pesos y tras la habilitación de la obra, más de 1.500 nuevos usuarios podrán acceder al servicio en la ciudad de Catriel. Una fuente especializada en la materia aseguró que la obra sólo abastecerá la demanda por unos 5 años y que se necesita una obra de mayor infraestructura para una planificación a largo plazo.La obra troncal tendrá que esperar.

Los efectos de la corrida cambiaria de las últimas semanas impactaron en varios de los proyectos que tenía el gobierno provincial con la segunda etapa del Plan Castello. Entre ellos una importante obra de gas para Catriel que tenía estipulada una inversión de 3.5 millones de pesos.

La semana pasada este medio publicó cuáles serían las obras que se suspendieron y entre ellas está la de la localidad petrolera. Los trabajos que se están realizando actualmente por Camuzzi son refuerzos, pero la obra de envergadura estaba pensada para la segunda etapa del plan. Se trata de un proyecto para ampliar la red de gas que implica la ejecución de 10.000 ml de gasoducto, estaciones reguladoras de presión, y obras complementarias, que permitirán alimentar nuevos desarrollos urbanos. Uno de los objetivo que tenía este proyecto era unir un sector clave de Catriel y en el cual el Ejecutivo viene trabajando hace tiempo que es el parque industrial.

Esta paralización deja ese proyecto sin ninguna certeza porque es muy difícil que la provincia encare la segunda etapa de colocación de bonos del Plan Castello, en función del salto que pegó el dólar.