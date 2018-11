Choele ya cuenta con su planta cloacal de “Vuelco 0”

Quedó inaugurada oficialmente en Choele Choel la primera planta de tratamiento de líquidos cloacales con el sistema de “Vuelco Cero” a las aguas del río Negro.

El líquido proveniente de las cloacas será tratado para su reutilización en proyectos agrícolas y de forestación.

De la ceremonia, que se inició mas tarde de lo programado, participaron el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, acompañado por el gobernador Alberto Weretilneck, el intendente, Daniel Belloso, y decenas de intendentes de la zona, legisladores y representantes políticos provinciales y nacionales.

La planta forma parte del Plan Director de Desagües Cloacales de la localidad, que además mejoró sustancialmente la red troncal y suma miles de conexiones domiciliarias, ampliando la cobertura del servicio.

La obra se inició en el 2016 y exigió una inversión superior a los 127 millones de pesos.

Fue financiada por el Ente de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), a partir de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El complejo está funcionando desde hace unos 80 días y trajo dolores de cabeza a distintos barrios de la ciudad, cuyos representantes se movilizaron al Concejo Deliberante para quejarse por los malos olores y los desbordes que sufren en sus domicilios cuando se interrumpe la energía eléctrica. (Ver aparte)

El jefe comunal Daniel Belloso remarcó el trabajo en conjunto con los gobiernos provincial y nacional, adelantando que con la puesta en marcha de la planta y las distintas gestiones que se realizan, al final de su mandato en diciembre del 2019, la ciudad de Choele Choel tendrá un 100% de los domicilios con las redes cloacales.

“Este proyecto tiene que ser el espejo y que se tiene que replicar a lo largo de la cuenca del río Negro”. señaló.

Por su parte, Weretilneck elogió el acompañamiento del gobierno nacional y dijo que “es muy importante mostrar cuando desde la dirigencia política, mas allá de las pertenecías políticas, las especulaciones electorales, se sienta en la mesa del dialogo y la negociación para darle soluciones a la gente. Y esta obra es fruto del dialogo franco, sincera”.

A su turno, Frigerio dijo: “Cuando llegamos al gobierno, junto con el gobernador Weretilneck, trazamos limpiar el río, los lagos y el Nahuel Huapi, para aprovechar el potencial turísticos de esta provincia y brindarle salud a los pueblos. Y esta obra es una parte de ese desafío que nos propusimos. Estas obras no se hacían antes, porque son obras que no se ven y supuestamente no rinden electoralmente o políticamente, pero llegamos para cambiar esa matriz de pensamiento.”