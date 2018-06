Comienza el paro de 24 horas con marchas y cortes en la región

Comienza hoy el paro general a nivel nacional por 24 horas convocado por el consejo directivo de la CGT.

Será sin movilización y en rechazo al programa económico que viene ejecutando la administración Macri.

Está claro que todas las expectativas estarán centradas en los niveles de acatamiento que tendrá la medida de hoy.

Para la región de Río Negro y Neuquén la falta de transporte se hará sentir. Colectivos, aviones, micros de larga distancia y camiones que abastecen con distintos productos e insumos a esta zona, paralizarán gran parte de la actividad económica regional.

La carencia de bancos complementa este circulo vicioso ya que el sistema financiero no funcionará a pleno. Se espera que no existan problemas con la falta de dinero en los cajeros teniendo en cuenta que a fin de mes poca es la gente que deja su dinero en manos de las entidades.

Marchas en Neuquén

En Neuquén se espera una gran respuesta al paro, no solo porque habrá escasez de servicios sino por la cantidad de marchas en simultáneo que se van a llevar adelante. Hoy no habrá transporte público, no habrá vuelos, colectivos de larga distancia ni bancos.

Por las medidas de fuerza la recolección de basura cortó ayer a las 21 horas. Así lo aseguró el secretario general del Sindicato de Camioneros de Neuquén, Carlos Roja. “Nosotros paramos, pero no movilizamos, vamos a hacer un paro total de todas las actividades”.

En el caso de los supermercados e hipermercados, algunos estarán abiertos, pero con poco personal.

La dirigente de ATE, Paula López expresó que “a las 10 de la mañana concentramos en la sede del sindicato. Luego a las 11 nos vamos al monumento a San Martín donde vamos a concentrar con el resto de los sindicatos”.

A través de un comunicado el Sindicato de Petróleo y Gas Privado informó que “la comisión directiva resolvió adherir al paro de actividades”. La suspensión de actividades comenzó ayer a las 20 y concluye hoy a la misma hora. No habrá afectación a la producción. El titular del Sindicato de Peones de Taxi, Eduardo Lira sostuvo que se adherirán al paro sin movilización. En ese sentido, Darío Grassi de Propietarios de Taxi, expresó que “la asociación resolvió que es optativo paro, el que quiera trabajar lo puede hacer, pero los que trabajen tienen que tener cuidado con otros gremios”.

Cortes en Río Negro

La CTA Río Negro proyecta para hoy un elevado acatamiento al paro nacional. Espera que más del 90% de los trabajadores se adhieran a la medida de fuerza. La protesta se verá reflejada en los hospitales, el transporte, y las oficinas de organismo nacionales como Anses y PAMI, entre otros. En el Alto Valle, el reclamo se centrará también en la zona de los puentes que unen Cipolletti con Neuquén. Si bien no está definido cortar por completo, está claro que existirán problemas para poder circular entre una provincia y otra. La movilización a los puentes comenzará a las 10 y luego, a alrededor de las 11, se espera una conferencia de prensa brindando datos sobre el acatamiento del paro. Aunque aún no está definida la modalidad de la protesta, Aguiar adelantó que “no descartan el bloqueo de los puentes”. Desde el gobierno no adelantaron si van a intervenir con la policía para controlar la circulación de los vehículos y exigir a los manifestantes una vía libre para ello.

El dirigente gremial, Rodolfo Aguiar, adelantó que será “una de las medidas más contundentes” desde la asunción Macri al gobierno. Según remarcó ayer por la tarde, la CTA contará con el apoyo del gremio docente y de movimientos sociales, que acompañarán el reclamo en la zona del ex peaje.

En las guardias de los hospitales de la provincia también se verá reflejada la medida de fuerza ya que esperan realizar atenciones mínimas. Los centros públicos provinciales dedicados al cuidado de niños, adolescentes y adultos mayores, contarán con guardias mínimas a partir de las 00 de hoy. Lo mismo sucederá en la Universidad Nacional del Comahue, ya que los afiliados al gremio ATE manifestaron la decisión de adherirse al paro.

En el resto de la provincia también se esperan movilizaciones y actividades enmarcadas en el paro nacional. A partir de las 11, existirán protestas en Viedma, Bariloche y El Bolsón.