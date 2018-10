Corrupción de menores: Ojeda se presentó en la Fiscalía de Viedma

El intendente de San Antonio Oeste, Luis Ojeda, se presentó esta mañana en la fiscalía de esta ciudad para ponerse a disposición de la Justicia tras ser involucrado en una denuncia por la supuesta corrupción de menores en aquella localidad.

El jefe comunal llegó acompañado por el abogado Néstor Torres, quien sólo explicó que “venimos a ver que hay en el expediente” y “fotocopiarlo”.

Ojeda se presentó voluntariamente y fue notificado de la causa en su contra.

Días atrás, a través de las redes sociales expresó su “absoluta y nula participación”. Señaló que quienes lo conocen “saben que no tengo nada que ver con la noche, el alcohol, las drogas y el abuso de menores” y expresó “dolor” por su familia ante “tanta infamia de algún mentor intelectual de semejante gravedad” y consideró que esto es un “ataque” contra él por “odio, resentimiento o frustración” de quienes lo involucran en el caso.

“No voy a esperar que la Justicia me venga a notificar. Voy a iniciar las gestiones para presentarme personalmente ante la Justicia y ponerme a disposición. Voy a solicitar que se siga hasta las últimas consecuencias. Espero que no hayan usado la debilidad de una menor para meterla en una cuestión política. Sería gravísimo”, consideró. Tengo la tranquilidad de que no tengo nada que ver con las cuestiones que se me acusan”.

