Corte del suministro de agua en Chos Malal

Los vecinos de Chos Malal deberán extremar los cuidados con el uso del agua potable en la jornada del sábado, esto debido a que el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) tiene previsto realizar un corte en el suministro desde la medianoche y hasta las 20 para realizar trabajos de mantenimiento en el tanque de reserva.

El EPAS informó que el sábado se realizarán trabajos de mantenimiento y limpieza en el tanque de reserva de agua potable, situado en el cerro de la Cruz por lo que los usuarios deberán extremar el cuidado en el uso del vital elemento, ante la posible falta de suministro y también baja presión del mismo.

El tanque, que cuenta con una capacidad de 3 millones de litros, hace dos años que no se limpia y los trabajos se fijaron para esta época, no sólo por el receso escolar, sino también porque a esta altura del año no existe tanto consumo.

Está previsto que el organismo deje de bombear agua al tanque de reserva en las últimas horas del viernes para poder desagotarlo, maniobra que se realizará hacia la calle Roca en el barrio Tiro Federal y hacia la calle Primeros Pobladores a la altura de la Avenida Centenario.

El corte se producirá desde la medianoche del sábado y hasta aproximadamente las 20 horas, oportunidad en la que los operarios realizarán labores de mantenimiento en el tanque, del cual se distribuye a los usuarios.

Desde el EPAS se solicita a los vecinos adoptar las medidas preventivas para evitar quedarse sin el vital elemento en sus domicilios.