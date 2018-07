¿Cuántas bancas podrían sumar Neuquén y Río Negro tras el fallo de la Cámara Electoral?

El fallo de la Cámara Electoral aclaró que, más allá de la adecuación que debe realizarse, el número de diputados no necesariamente tiene que variar, pues el Congreso puede optar por elevar la base de cálculo. Es decir, disponer que un legislador represente a más habitantes.

Diputados no quieren sumar bancas

Los diputados de Neuquén no vieron con buenos ojos la posibilidad de ampliar la cantidad de bancas en el Congreso Nacional porque evaluaron que sumaría gastos en un contexto no adecuado para el país y porque consideraron que la provincia no está subrepresentada como sucede con otros grandes centros poblacionales como Córdoba o Buenos Aires.

“En principio, no estoy de acuerdo con ampliar la Cámara en este momento. Me parece que es una situación que, si se plantea en forma inmediata, genera un precedente en el orden político muy complicado por la situación que está viviendo el país”, planteó el diputado Alberto Ciampini (Frente para la Victoria), quien valuó que “las provincias patagónicas tienen una presencia importante con la cantidad de diputados que tienen”.

“Este es un fallo que favorece más al centralismo político de nuestro país y por eso no estoy de acuerdo”, afirmó.

En sentido similar opinó Leandro López (Cambiemos). “Creo que no hay que aumentar la cantidad de diputados en el Congreso de la Nación porque es generar un gasto que, en este contexto, no es bueno”, planteó.

También aclaró que no tiene pensado presentar ningún proyecto para adecuar la representación en la Cámara. “Quizás para los próximos períodos habrá que redistribuir, porque algunas provincias tienen de más y otras pocos pero no creo que afecte la composición de la provincia de Neuquén, que considero adecuada y ha crecido bastante en los últimos años”.