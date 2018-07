Denuncian al intendente de Godoy por la agresión a un concejal

El intendente de Godoy, Luis Ivancich, fue denunciado ayer por el concejal del Frente de Unidad Trabajadora, Gabriel Musa, por agresión física dentro del mismo edificio municipal.

El episodio, según señaló el edil, ocurrió ayer alrededor de las 8:30, mientras solicitaba documentación del municipio y fue interceptado por el jefe comunal, quien le habría dado una patada en la espalda, lo habría tomado del cuello y lo habría insultado.

“El intendente se abalanzó violentamente contra mi persona, dándome una patada por la espalda, tomándome del cuello para sacarme de la municipalidad, mientras que gritaba que saliera y que no debía estar ahí”, relató Musa.

Detalló que había concurrido al municipio para tramitar fotocopias de las actas de la sesión del Deliberante y cuando ya se retiraba del edificio “apareció el intendente, me dio un pechazo, empezó a gritar que tenía que irme, me tomó del cuello y por último me dio la patada en la espalda”.

“Todo eso ocurrió ante la mirada de la secretaria del Concejo y de cuatro testigos más. Después cerró la puerta y se encerró en su oficina”, describió Musa.

No es la primera vez que el jefe comunal godoyense es denunciado por agresión.

En marzo pasado el mismo concejal también presentó una denuncia policial a raíz de la agresión que Ivancich realizó contra un vecino que presenciaba una sesión del Concejo Deliberante, donde entre otros puntos se analizaba la cuestión mejorar la seguridad y controles viales dentro de la localidad.

En esa oportunidad, también de acuerdo al relato de Musa, Ivancich agredió al vecino con golpes de puño.

Musa sostuvo que “Ivancich toma la municipalidad como una empresa y se maneja como si fuera un patrón de estancia. No es la primera vez que ocurre algo así, porque hace poco más de dos meses hizo algo similar contra un vecino en una sesión donde había más de 30 personas”.

“El programa que está llevando adelante el Partido Obrero es hacer público lo que sucede dentro del municipio. Nosotros militamos fuertemente para cambiar muchas cosas, y eso le genera un malestar terrible al intendente” al buscar una razón por el ataque que sufrió.

Por otra parte apuntó que luego de la agresión física realizó una exposición en la subcomisaría local, en tanto que posteriormente concurrió a la guardia del Centro de Salud. “No tengo marcas en el cuerpo, pero quedé contracturado, muy nervioso, con dolor en la espalda porque el intendente tiene un porte físico grande”.

“Río Negro” intentó contactar ayer al mandatario local, pero no contestó los llamados.