Denuncian falta de controles del Ipross por el cobro de plus médico

Una interpretación pública le adjudicó responsabilidades a la Junta de Administración del Instituto Provincial de la Seguridad Social (Ipross) en torno a la falta de control al cobro de 200 pesos de plus en la atención médica a afiliados de la obra social provincial.

El afiliado Rubén Calvo hizo una denuncia pública en torno al incumplimiento de funciones por parte del presidente del instituto, Claudio Di Tella, y de los integrantes de las vocalías gubernamentales y gremiales.

Se basó en el artículo 40 de la Ley Provincial N° 2.753. Esta norma establece que son deberes y atribuciones de la Junta de Administración de ordenar auditorias técnicas con el objeto de evaluar la calidad y eficiencia de las prestaciones, y controlar y fiscalizar el cumplimiento por parte de los prestatarios de las obligaciones contraídas con el Instituto.

A todo esto, la obra social provincial emitió un comunicado señalando que no avala el cobro de plus o adicional a sus afiliados y, frente a numerosas versiones existentes sobre un supuesto acuerdo con el Colegio Médico Zona Atlántica y la Cámara de Prestadores de Salud (CAPRESA), y por lo tanto desmiente la situación y ratifica no respaldar dicha irregularidad.

A criterio de la obra social, los cobros adicionales efectuados por los prestadores dan cuenta de un incumplimiento contractual con la Obra Social, y los convenios que mantiene el Ipross con los prestadores, tanto dentro como fuera de la Provincia, especifican que dicha modalidad está prohibida y penalizada.

Pese a ello y frente a varios reclamos recibidos, la Obra Social Provincial advierte a sus afiliados que exijan la factura o comprobante fiscal y realicen la denuncia en la delegación o a través de la página web, para que se puedan tomar las medidas pertinentes.