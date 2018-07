Denunciaron golpiza de un camionero a un trabajador de Senasa en La Adela

El gremio ATE denunció públicamente hoy “las gravísimas lesiones que sufriera días atrás el trabajador Emiliano Carrizo en el puesto de La Adela, ubicado en la intersección de las rutas 22 y 154”.

A través de un comunicado, señalaron que en una carta dirigida a Ricardo Negri, presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)”, exigieron “la presencia de agentes federales que ejerzan el rol de policía en los controles zoofitosanitarios”.

Según dieron a conocer, “un chofer de camión jaula, demorado con dos animales caídos (...) agredió a Carrizo, que debió ser hospitalizado luego de recibir golpes de puño que le produjeron cortes y traumatismos en distintas partes del cuerpo”.

Tras lo que definieron como “un ataque de ira” y una “desproporcionada reacción”, el sindicato recordó que “viene exigiendo presencia de seguridad federal desde 2015 en los puestos de control”.

Luego de la agresión, Negri se comunicó telefónicamente con Carrizo, pero para el sindicato el gesto no alcanza y exigen “que no haya impunidad”. “El puesto continúa sin agente de seguridad (...) el personal de SENASA siente miedo, porque además el organismo le exige un rol de policía que no tiene”, relató el delegado Walter Wertmuller.