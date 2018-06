Destinan parte de los fondos de El Mangrullo a obras públicas

Los fondos que percibirá la comuna después que se firmó el convenio de ampliación del yacimiento El Mangrullo serán volcados básicamente a la obra pública: redes de agua, cloacas y gas, más la compra de equipos y vehículos; asfalto y mejoras en dependencias públicas son parte del plan que piensa ejecutar el intendente José Rioseco.

Ayer, en el salón de Acuerdos el jefe comunal junto a funcionarios dieron a conocer el plan de obras que se pondrán en marcha con los fondos que ingresarán por la extensión de la concesión a Pampa Energía del yacimiento gasífero El Mangrullo.

El convenio rubricado “tiene para nosotros muchísima importancia porque es la continuidad y la ratificación en términos, no sólo políticos, sino desde el gobierno provincial de la seguridad jurídica”, refirió Rioseco antes de dar paso al detalle de obras.

No pasó por alto las críticas que desde determinados sectores se hicieron oír sobre los términos del acuerdo, y dijo: “sí, se pudo negociar mucho mejor pero también a nadie le escapa la realidad que vive nuestro país y que no sabemos qué pasará la próxima semana”. Explicó que en Cutral Co no se necesita “justificar dónde está el dinero del ENIM porque basta con recorrer los barrios para encontrarse todos los días con una obra nueva”.

Adelantó que se comprará una camioneta tipo combi para 15 pasajeros destinada para los promotores de Desarrollo Social, dos máquinas barredoras y una camioneta para Servicios Públicos.

En la provisión de agua, se dispondrá el dinero para la extensión de redes troncales en barrios Unión, Pueblo Nuevo y Zani, que implican una inversión de 4.700.000 pesos, con 4.789 metros lineales de cañerías y 1.500 beneficiarios.

Se construirá un nuevo reservorio de 3 millones de litros en la zona alta sur y en el sistema de bombeo y líneas, con una inversión de 5 millones de pesos, para 2.376 beneficiarios.

Se comprarán y montarán 150 medidores -por 2 millones de pesos- para comercios y empresas. Se automatizará el “tanque de cola y el nuevo sistema de redistribución” para garantizar el servicio en el barrio Zani, parque industrial y el parque de la Ciudad. En cuanto al tendido de red de gas, se dispondrá de 2,5 millones de pesos, básicamente apuntado a los vecinos de la zona rural de Colonia 2 de Abril.

En cuanto a redes cloacales, se llegará a Pueblo Nuevo, Zani, Brentana, Peñi Trapún y Parque Este. En la mayoría de los casos se trata de los nuevos loteos. También habrá obras de asfalto en varios sectores.