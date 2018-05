Docentes llevan su reclamo al CPE y definen el corte de ruta

Los docentes de ATEN intentarán impedir mañana una resolución del Consejo Provincial de Educación que busca recuperar los días de clases perdidos a través del recorte de jornadas institucionales o la extensión de los horarios escolares. Desde temprano, realizarán una permanencia en el edificio de Belgrano y Colón en lo que será la semana once de paro desde que se inició el ciclo lectivo.

Hoy realizarán las actividades que defina cada seccional. En el caso de la capital, habrá reuniones en cada distrito durante la mañana y una “pegatina” de carteles al mediodía. “Vamos a decir que hay plata en la provincia para que se resuelva el conflicto docente”, anticipó la secretaria general de ATEN Capital, Angélica Lagunas.

A la tarde, se reunirán con otros sectores de trabajadores y estudiantes para conformar una multisectorial que participe de las actividades en la ruta el miércoles. El plenario votó que ese día se realicen acciones en varios puntos de la provincia, pero los docentes aún no anticiparon si se tratará de cortes o de volanteadas como hicieron la semana pasada.

Lagunas indicó que la permanencia de mañana en el CPE será porque está convocada una reunión del cuerpo colegiado que podría extender los horarios escolares o reducir las jornadas institucionales en pos de recuperar días de clases.

“La ministra quiere hacer una extensión de la jornada laboral en los dos turnos que no sabemos cómo va a hacer: no dice de cuánto ni cómo. Una catástrofe”, criticó. “En el medio, el conflicto todavía no se resolvió. Vamos a ir al CPE a exigirle a la ministra que, en vez de hablar pavadas, convoque a una mesa con las respuestas correspondientes”, planteó.

Los docentes votaron la continuidad de la huelga por cinco días más desde hoy, en rechazo al decreto del gobernador Omar Gutiérrez que impuso un aumento unilateral del 6,3% hasta junio.

El pliego de ATEN apunta a una propuesta que abarque todo el año y que incluya una recuperación salarial por el 2017. Desde el gobierno ya dieron por cerrada la negociación y aclararon que no está en sus planes convocar a una nueva mesa.

La semana pasada, las Defensoras del Niño pidieron a la Subsecretaria de Trabajo que dicte la conciliación obligatoria ante la falta de acuerdo.