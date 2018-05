Docentes viajan por salud, pero les objetan las licencias

Docentes de Comallo manifestaron su preocupación y malestar por las reiteradas devoluciones de solicitudes de licencias con certificados médicos que avalan el procedimiento, medida que viene llevando adelante la Coordinación de Educación Zona Sur 1, con asiento en Jacobacci.

Consideran como “inaceptable” que se proceda de esa manera cuando los docentes de esta y de muchas localidades de la Región Sur se ven obligados a viajar a ciudades como Bariloche u otras del Alto Valle o la zona Atlántica para acceder a consultas médicas con especialistas que no hay en la región, o utilizar los servicios médicos o farmacéuticos de la obra social.

Según admitieron, viajar a Bariloche, localidad más cercana, implica por la distancia y la frecuencia de las líneas de micros de pasajeros, perder todo el día y se justifica con el certificado médico del especialista tratante.

“En Comallo no tenemos especialistas como oftalmólogos, ginecólogos, gastroenterólogos y debemos recurrir obligatoriamente a Bariloche, localidad que está a 120 kilómetros. Cuando vamos a verlos por alguna consulta nos extienden un certificado por la atención recibida. En la mayoría de los casos, no te diagnostican un reposo absoluto como exige Educación para que podamos justificar el día no trabajado. Y en consecuencia nos devuelven las solicitudes de licencia. No sé cómo podemos hacer... tendremos que pedirle al médico que nos atiende que mienta y nos dé reposo. Esto viene ocurriendo desde el año pasado”, señaló Gastón Etchechiri, docente de la Residencia Estudiantil 304.

Los docentes hicieron pública una nota con más de medio centenar de firmas en la que exponen la situación, la rechazan y advierten sobre posibles consecuencias de las devoluciones de las licencias que derivarían en el descuento de los días.

Sólo Jacobacci atiende algunas especialidades en su hospital.

Por su lado, el Coordinador Regional de Educación de la Zona Sur 1, con asiento en Jacobacci, José María Ramallo, admitió la preocupación de los docentes y aclaró que Educación no les está descontando los días. “Lo que hacemos es cumplir con la normativa vigente. Hemos recibido inquietudes de los propios médicos al respecto, pero es un tema que debe tratarse en paritaria y modificar la normativa”, afirmó.