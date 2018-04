Docentes volvieron a bloquear la administración educativa de Neuquén

Desde ATEN afirman que la adhesión llega al 75%, mientras que el ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad Mariano Gaido planteó que el 85% de los docentes se encuentran trabajando a las aulas, a la vez que repitió que la oferta de aumento salarial trimestral según la inflación y una mesa en junio es la final.

Gaido adelantó que mañana será la última oportunidad para que los maestros acepten la propuesta y el aumento impacte en sus salarios, ya que es el último día en el que el gobernador Omar Gutiérrez puede firmar el decreto que formaliza los incrementos.

Sin embargo, las protestas de este martes son la muestra de que los docentes no aceptarán la oferta y no se descartan nuevas jornadas de paro, en un ciclo lectivo que aun no termina de arrancar.