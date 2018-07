Educación busca el giro que termine con los “bochazos” en Matemáticas

La directora general de Educación de Río Negro, Mercedes Jara Tracchia, indicó a “Río Negro” que “los resultados de las últimas pruebas Aprender confirmaron la necesidad de revisar cómo se enseña matemática en la Argentina” y “una vez más, los chicos mostraron no tener conocimientos básicos de la materia”.

“Los estudiantes no están aprendiendo cuestiones importantes, vinculadas a la resolución de problemas”.

“Pretenden imponer modelos de enseñanza sin previas consultas al profesorado en particular y en general”.

de los estudiantes se encuentra por debajo del nivel básico en el manejo de las matemáticas, según los resultados de Aprender.

36%

de los estudiantes de 5º año de las secundarias logró un nivel avanzado en la materia.

3.694

“Nada de recetas de afuera y mayor participación de los padres”

Daniel Marroni es profesor de Matem ática en Viedma y entiende que la materia “tiene un mote de ‘cuco’ y de difícil, que limita”. Sin embargo, a su criterio, el problema del bajo rendimiento reúne varias aristas: “Los alumnos no tienen ninguna motivación para aprenderlas” y además “no están dadas las condiciones, y no estoy de acuerdo con las recetas importadas cuando no tenemos (en Río Negro) cantidad y calidad de estudiantes que se adapten a esas estrategias”.