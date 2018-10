Educación sostiene que el operativo Aprender fue exitoso

El 70% de las escuelas primarias alcanzadas por el operativo Aprender en Neuquén participaron ayer de la evaluación, según informó la ministra de Educación, Cristina Storioni. El dato corresponde sólo a los establecimientos del turno mañana. El sindicato docente ATEN mantuvo una medida de fuerza durante la jornada en rechazo al dispositivo.

En la provincia estaba previsto que respondan la evaluación 11.600 alumnos de sexto grado de 372 escuelas, tanto públicas como privadas. Los primeros avances se presentarán en el Consejo Federal en marzo de 2019. En los años anteriores el operativo fracasó por la baja participación de los estudiantes neuquinos (ver aparte).

“La prueba toma centralmente matemática y lengua y tiene algunas preguntas orientadoras, que nosotros llamamos de contexto escolar, que tiene que ver con recursos didácticos, infraestructura, donde también se amplía al equipo de conducción de la escuela la consulta”, aseguró la ministra.

Y agregó: “Yo lo que quiero destacar es que el dispositivo Aprender es una parte más, una instancia más de todo un proceso de evaluación que las escuelas tienen como práctica. Las escuelas se evalúan en el aula, evalúan los proyectos institucionales, hay evaluaciones de docentes. Mi posición personal es que el dispositivo Aprender no es la única instancia de evaluación que el sistema educativo tiene, es una complementaria. Por ejemplo nos han pedido que llegue más cerca de los estudiantes todo lo que es educación sexual integral y hemos fortalecido nuestros equipos, nuestras acciones para que eso ocurra”.

Storioni afirmó que el paro dispuesto por ATEN no afectó el operativo. “Nosotros consideramos que la huelga ha tenido una baja adhesión y esta información del turno mañana da cuenta de que han asistido los chicos. Tuvimos una situación que es en la zona de Zapala, más bien de la Ruta 40 y la zona de Junín, que hubo nevadas por la noche, entonces ahí tal vez se haya dificultado un poco, pero existe la posibilidad de recuperar mañana (por hoy) porque hay una normativa que nos permite realizarla en aquellos lugares donde justifiquemos que no se pudo tomar la prueba”, indicó.

En tanto, el secretario general del sindicato docente, Marcelo Guagliardo, sostuvo que la huelga tuvo una alta adhesión en la provincia.

“Este operativo trae consigo una evaluación que no producimos nosotros, que se hace afuera de cualquier contexto que nosotros estamos trabajando, y que reduce la tarea que desarrollamos en las escuelas a ser meros aplicadores de una evaluación que se realizó en otro lado, y en el mejor de los casos, veedores del trabajo realizado por otros compañeros. Esto es considerado una descalificación de la tarea de maestros a lo largo y a lo ancho de la provincia. Es una evaluación que se hace a nivel nacional y en muchos países del mundo y que no tiene ninguna finalidad en términos de mejorar los índices que son evaluados como negativos. De hecho el presupuesto para el año que viene a nivel nacional va a ser reducido un 40% con relación al presupuesto 2018, por lo tanto no vemos que haya ninguna correlación”, dijo.