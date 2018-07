El combustible en el agua de Catedral fue por “una falla humana”

Los informes preliminares de las muestras de agua que se realizaron en Villa Catedral confirmaron la denuncia de los vecinos ya que se registró la presencia de hidrocarburos.

“Aun no contamos con el detalle porque por un lado, solicitamos los hidrocarburos totales lo que ya fue confirmado y además, pedimos los valores discriminados y desagregados de cada una de las sustancias en función de lo que pide la norma”, explicó el superintendente del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti.

El funcionario detalló que se realizaron tomas en la red de agua, en la cisterna principal y en la que está ubicada en un extremo de Villa Catedral durante el lunes y el martes de la semana pasada.

“Los resultados fueron muy diferentes. El lunes había presencia de hidrocarburos (a bajo nivel pero había); el martes, en cambio, los valores ya dieron muy por debajo de los límites. Esto nos marca que fue algo puntual aunque seguimos haciendo muestreos en la red para garantizar el suministro de agua sin ningún tipo de riesgo”, señaló Curetti.

“Hasta no tener muestreos sucesivos con valores aptos, continuó, no vamos a dar por habilitado el servicio de manera normal. Esa primera restricción de manera preventiva la mantendremos hasta que los valores confirmen que no hay riesgos”.

Si bien se desconoce cuál fue el origen del problema, desde el DPA sospechan en “una falla humana”. “Desde el principio, pensamos que tenía que ver con el sistema estructural pero no encontramos fallas en el sistema de bombeo de combustible en el cerro. La cisterna de combustible está habilitada y verificada; en la cañería hicimos ensayos y no se detectaron fallas”.

Curetti consideró que se trató de “alguna falla humana en el manejo que se confirma con la variación de los muestreos. Pero es algo que no permanece en el tiempo. De todos modos, se están haciendo muestras de manera permanente a diario. Lo que demora es la obtención de los resultados”.

