El Consejo de la Magistratura archivó las causas contra el fiscal Trejo

El Consejo de la Magistratura mandó a archivo las denuncias contra el fiscal Hernán Tejo a quien se le endilgó no haber acusado a ex funcionarios del radicalismo pertenecientes a la gestión de Miguel Saiz, en las causas por la compra de alimentos preelaborados por la firma Flavors y en la de la venta de tierras fiscales.

La propuesta de no darle curso en ese ámbito a las presentaciones fue del Procurador General, Jorge Crespo, que informó que en el Ministerio Público a su cargo ya se tramitan actuaciones en relación a la labor del fiscal en esos expedientes. Su posición fue acompañada por los legisladores oficialistas Facundo López y Adrián Casadei y los abogados Carlos Dvorzak y Sergio Ceci.

El análisis se dio luego de que el presidente del STJ Enrique Mansilla leyera una manifestación de repudio contra los dichos del legislador Alejandro Ramos Mejía, quien había denunciado un pacto de impunidad entre el Poder Judicial y el gobierno provincial para dejar sin efecto los pedidos de enjuiciamiento contra Trejo a cambio de que no acusara en la causa de los denominados “sobresueldos”.

Mansilla pidió a Ramos Mejía que lo denuncie formalmente si consideraba que había algún delito para poder vindicarse como indica la Constitución. Durante varios minutos, los abogados –a excepción de Cirilo Bustamante– y los legisladores discutieron en torno a esas expresiones. En el debate se mantuvo al margen el Procurador Crespo. Sobre el final de la reunión, Mansilla dijo que se abstendría de votar por el archivo o no de las causas contra Trejo hasta tanto Ramos Mejía lo denuncie o él inicie una querella contra el legislador.

Una vez superada esa instancia los consejeros ingresaron al análisis de las denuncias contra el fiscal y los informes presentados por el auditor general Juan Manuel Montoto Guerrero. En esas conclusiones, el funcionario recomendó al Consejo de la Magistratura que analice qué destino debía asignarles a las acusaciones contra Trejo, tanto en una como en otra causa.

Mencionó que en la tarea de Trejo existieron algunas contradicciones, pero no fue contundente en su dictamen, dejando librado al Consejo que observe su actuación y que, en todo caso, el Procurador defina si merecía alguna sanción.

El legislador del FpV Nicolás Rochás, fue el único que consideró que debía avanzarse en la investigación contra el fiscal y se quejó de no haber podido acceder a los expedientes que originaron las denuncias. Por su parte, el abogado Cirilo Bustamante se abstuvo de manifestarse, también por no haber tomado contacto con esas voluminosas causas que comprometieron en su momento al ex ministro de Producción Juan Accatino y a los exfuncionarios de Tierras Jorge Belacín y Daniel Tait y, por otro lado, a los exministros de Familia y Salud Alfredo Pega, Cristina Uría y Adriana Gutiérrez.

Todos fueron absueltos en sendos juicios debido a que Trejo no acusó. En cambio, esta semana, en la denominada causa de los sobresueldos el fiscal pidió cuatro años de prisión efectiva para el ex ministro César Barbeito y el secretario general Francisco González, tres años en suspenso para los ex ministros Accatino, Pega, Uría, Omar Contreras, Diego Larreguy y para el extesorero José Ongaro, dos años para los exsubsecretarios Sergio Pendas y Aníbal Hernández y una multa para el ex contador general, Gustavo Picchi.