El exintendente de Las Ovejas deberá devolver dinero

El Tribunal de Cuentas de la Provincia condenó al ex intendente de Las Ovejas Nicomedes Navarrete a pagar más de 1,3 millones de pesos por faltante de documentación respaldatoria de gastos en un expedientes del ejercicio 2011.

En forma solidaria también fueron condenados los secretarios de Hacienda de ese entonces Fernando Valdez y Ariel Pardo.

El ex jefe comunal y los ex funcionarios podrían ser embargados por el Estado dado que no habrían hecho frente al depósito del dinero.

Navarrete, consultado por este medio, confirmó que fue notificado de la resolución.

Por Acuerdo 9370, el Tribunal de Cuentas de la provincia declaró la responsabilidad administrativa patrimonial de Nicomedes Navarrete y quienes por entonces fueron sus secretarios de Hacienda: Fernando Valdez, quien estuvo a cargo del área desde el 1 de enero al 9 de diciembre del 2011, y Ariel Prado, que estuvo al frente del sector del 10 al 31 de diciembre de ese año.

Navarrete, Valdez y Prado fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar diferentes sumas de dinero.

El monto a pagar

En el caso del ex intendente Navarrete se lo condenó y en forma solidaria también a Valdez, al pago de la suma de 1.243.301 pesos de los cuales 947.332 son en concepto de capital y 295.969 de intereses.

Pero además, Navarrete y en forma solidaria Pardo, fueron condenados al pago de 121.087 pesos, cifra de la cual 92.262 corresponden a capital y 28.824 a intereses.

Los ex funcionarios tenían 20 días para depositar el dinero en una cuenta habilitada por el Tribunal de Cuentas en el Banco Provincia del Neuquén (BPN), pero como hasta el momento las sumas dinerarias no fueron depositadas, las actuaciones serán remitidas a la Fiscalía de Estado que deberá intervenir.

Posible embargo

El organismo deberá iniciar las actuaciones por apremio para que se embargue a los exfuncionarios por el dinero reclamado por el Estado.

El ex intendente Nicomedes Navarrete, en diálogo con este medio, indicó que fue notificado de la resolución y que se encuentra abocado a cumplimentar documentación respaldatoria pese a que la instancia administrativa ya culminó.

Con los antecedentes en la Fiscalía de Estado, los ex funcionarios podrían ser embargados hasta cubrir las sumas reclamadas más los intereses que correspondan a la fecha del efectivo cumplimiento de pago.

Las Ovejas, la localidad del norte neuquino, está ubicada en el departamento Minas, a unos 100 kilómetros de Chos Malal. Cuenta actualmente con unos 1.500 habitantes