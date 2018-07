El FpV dice que hay un “pacto de impunidad”

Exministros se defendieron antes de los alegatos

En tanto, dos de los imputados, el ex ministro de Familia, Alfredo Pega y su par de Gobierno, Seguridad y Justicia, Diego Larreguy, defendieron su inocencia ante el Tribunal que preside Gustavo Guerra Lavayén, mientras el ex ministro Coordinador y de Educación, César Barbeito, amplió y aclaró sus dichos del inicio del juicio hace dos semanas.

Los testigos en la audiencia de ayer fueron el ex secretario de Producción, Daniel Lavayén, el ex secretario de Salud, Daniel Chiozzo, la ex subsecretaria de Administración de Salud, Elida Verné, el ex director de esa área, Luis Waisberg y el jefe de la Policía Jorge Villanova.