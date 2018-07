El gobierno y Unter retoman la discusión salarial dentro de una cargada agenda

Los principales referentes de Educación y de la Unión Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) volverán a verse las caras este mediodía para tratar las cuestiones pendientes sobre adelantos salariales, y la modificación de esquemas administrativos vinculados con la carrera docente.

Este encuentro representa un nuevo capítulo de una reunión del martes pasado en el que la ministra Mónica Silva recibió en su despacho a la secretaria general, Patricia Cetera.

Ese día, se habló sobre el anticipo de tramos correspondiente a septiembre. El Ministerio trabajó en el pedido de la gremial sobre modificación de tramos del aumento salarial pautado previamente en el ámbito paritario 2018.

Con el objetivo principal de mantener la previsión en el pago de sueldos/ aguinaldo, y teniendo en cuenta la situación fiscal integral de la Provincia, se planteó un adelantamiento de lo acordado en el ámbito paritario de 5% distribuido de la siguiente manera: 3% en el mes de julio y 2% en el mes de Agosto; lo que deja un 3% a liquidar en el mes de septiembre.

En ese momento, se ratifica el acuerdo paritario firmado que estipula reabrir la discusión en el mes de agosto, sin embargo el gremio pretende adelantar la discusión a julio y hoy, se insistirá en ese aspecto; según reveló el adjunto Marcelo Nervi a RíoNegro.

En ese momento, los representantes gremiales sostuvieron que en mayo la canasta básica alimentaria es de un 4,8% mientas que la canasta básica total avanzó un 3,2% respecto del mes de abril, por lo que la variación interanual resultó de un 24,9% y del 28,4% respectivamente; según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC).

Por ende, una familia tipo necesitó en Roca un salario de 18.833,55 para no caer por debajo de la línea de la pobreza. En este escenario, la Unter considera que se está ante pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Otros de los puntos pendientes en que durante esta jornada se debe llegar a un acuerdo está ligada a la actualización de la movilidad docente.

El Ministerio informó que 394 establecimientos en la Provincia cobran este concepto, 5.900 personas es la cantidad que cobraron este ítem en mayo con un valor del precio del litro de nafta de 10,45 pesos. Sin embargo, el gremio mantiene una propuesta de actualizar en un 15% este monto con la próxima liquidación de haberes alcanzando un valor de 12,02 el litro, y además pretende continuar trabajando en este rubro aspectos presupuestarios y de metodología durante el presente año.

El gremio dejó por escrito que aún con esta actualización, el valor del litro de nafta reconocido queda muy por debajo del valor del mercado.

En la reunión anterior, el Ministerio expuso sobre sumas no remunerativas en el marco de las actas paritarias 2006 y 2007, que analizadas las actas paritarias del año 2006 y 2007 en las que se abordaron negociaciones sobre sumas no remunerativas, no se contempla incumplimiento de acuerdos previos y se ratifica la propuesta de pasar a remunerativo los conceptos de Material Didáctico y Complemento en el sueldo mínimo a quienes se encuentren a dos años de jubilarse.

Para evitar mermas considerables en la liquidación de haberes de esta franja que se encuentra en esta situación, se complementa la propuesta con el reconocimiento por parte de la Gubernamental de los aportes personales obligatorios y correspondientes en estos casos.

La Unter exigió precisiones sobre fechas de implementación de esta propuesta, y en la reunión anterior, Silva y sus colaboradores indicaron que en el encuentro de hoy informará la fecha de implementación.