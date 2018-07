El inicio de clases en Neuquén está amenazado por un reclamo salarial

El gremio docente de Neuquén ATEN advirtió que las clases comenzarán con paro si le gobierno no paga los días descontados por paro. Según la organización, la Provincia incumplió con este punto en los salarios del último mes.

Por su parte, el gobierno se comprometió a que la liquidación de posibles errores se realizará a través de una plantilla complementaria el miércoles 18, a la vez que afirmó que “se viene cumpliendo en tiempo y forma con los acuerdos comprometidos con los gremios”

Si no hay cumplimiento del reclamo, cuando se retomen las clases habrá asamblea en toda la provincia. El secretario general del gremio, Marcelo Guagliardo explicó que “son liquidaciones que se hicieron mal desde el inicio lectivo hasta ahora, no se hizo en el aguinaldo, y no se cumplió con la totalidad que correspondía”.

Te puede interesar ¡Vacaciones! Día por día lo que podés hacer con los chicos en Neuquén

Referentes de ATEN denunciaron ayer que hay numerosos casos en los que “no se han corregido las liquidaciones erróneas comprometidas en el acta de acuerdo” del 29 de mayo, que tenían que ver con los descuentos masivos aplicados durante la huelga docente.

Ante la demora en la devolución, la seccional Capital de ATEN organizó una movilización esta mañana hacia la Gobernación, donde entregaron una nota al Ejecutivo. Además, la delegación de Neuquén capital convocó a una asamblea para el 26 de julio, donde se definirán medidas para el reinicio de clases si no están los reintegros.