El intendente gasta horas extra políticas

Un informe de la Auditoría Municipal advirtió que el Municipio destina por año más de un 5% de su presupuesto al pago de horas extras para unos 100 empleados municipales. En números, el porcentaje se traduce en más de 16 millones de pesos. La oposición analiza la documentación presentada por el auditor, Gerardo Minnaard, que además confirmó que los directores de las distintas áreas siguen cobrando horas extras, cuando hay una ordenanza ratificada el año pasado por el Concejo Deliberante que lo ratificó. La idea de los concejales de los bloques opositores es avanzar con la interpelación de los secretarios involucrados y del mismo intendente Guillermo Caruso. “El Poder Ejecutivo no respeta el poder legislativo, incluso normas que fueron votadas por unanimidad, o sea, que aprobó el mismo oficialismo. El Ejecutivo está sobre todos los poderes y no respetan las normas”, comentó la concejal Mirna Gómez, del bloque del PJ-FpV. En plenario, la oposición analiza “la interpelación de funcionarios, no creo que modifique mucho, pero creo que hay que agotar todas las instancias desde los espacios para que den las explicaciones”. Consultado sobre el informe de las horas extras y el reclamo de la oposición, el intendente aseguró a “Río Negro” que en el caso de las horas extras que cobran los directores es un tema a resolver que les quedó pendiente. “Lo que se resolvió el año pasado en la reunión de directores y concejales es que el Ejecutivo termine fijando un plus fijo por el cargo de director y no cobraban más horas extras, pero no lo cumplimentamos y es algo a resolver”, dijo Caruso. Sobre la cantidad de horas extras que se pagan mensualmente, el intendente apuntó que “tenemos un ordenamiento de horas extras , por eso están las guardias, estamos en franco retroceso y apuntamos a la mejora de la eficiencia de esas horas extras”. Durante el temporal de lluvia, que ayer mermó, hubo anegamientos en el barrio Once y en la plaza del barrio Inacayal, que desde hace años se inunda cuando llueve mucho. En el caso del barrio Once, a partir de la obra de pavimentación d aparecieron zonas anegadas donde antes circulaba el agua sin problemas. Al respecto, Caruso señaló que se hizo la semana pasada un concurso de precios para la obra de escorrentías para la calle Los Taiques y planean colocar un caño más grande en la plaza del barrio Inacayal.

