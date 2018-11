El Neuquén 2020 pensó una provincia lejos de Vaca Muerta

Había una vez un plan para la provincia y se llamaba “Neuquén 2020”. Un librito de 70 páginas y tapa verde que imaginó un territorio de potencia agroforestal, productor de alimentos de baja contaminación para el mundo con tres coordenadas complementarias: turismo, energía y minería”.

Cuando se redactó el plan en 1997, los yacimientos convencionales se agotaban y Vaca Muerta no era más que el nombre de un paraje olvidado del departamento Picunches. En dos años se cumplirá el plazo de aquella proyección para el futuro y encontrará a la provincia en pleno auge hidrocarburífero, con 20.000 hectáreas agropecuarias y no las 100.000 pensadas.

“La teoría del 2020 era que estaba bien la explotación hidrocarburífera, pero eran importantes los recursos renovables. Ese fue el eje principal”, recordó Ramón Martínez Guarino, titular del Copade por entonces y principal autor del plan que sirvió de barco insignia del exgobernador Felipe Sapag.

El proyecto fue una apuesta a “volver a la tierra” a través de la fruticultura, la horticultura, el desarrollo agroindustrial y la forestación de 200.000 hectáreas. El último relevamiento, de 2017, contó una superficie de apenas 63.725, principalmente de pinos. También propuso una meta para el “Neuquén turístico” que esperaba para la próxima década, alcanzar una capacidad instalada de 40.000 plazas hoteleras. Hoy son un poco más de 23.000.

¿Se habrían cumplido si los no convencionales no irrumpían en la escena? En ese momento, el horizonte de reservas era a siete años y los yacimientos estaban en crisis. “De no mediar una propuesta superadora, toda la provincia puede convertirse en un Cutral Co”, pronosticaba el 2020.

Guarino reconoció que, de haber existido ya la perspectiva de Vaca Muerta, lo habría pensado diferente, aunque recordó que el plan se abandonó cuando Jorge Sobisch asumió el gobierno en 1999. “Una de las debilidades del 2020 fue que se hizo en una gestión corta que fue muy combatida”, planteó.

El más reciente intento de planificación lo presentó Omar Gutiérrez este año con el Plan Quinquenal a 2023. “Es bueno que se haga, pero se necesitan horizontes de más largo plazo. Un proceso de transformación económica y social requiere una historia, un presente y un futuro para las próximas generaciones”, afirmó.