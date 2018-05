El operativo clamor del MPN entró en cuenta regresiva

El contador del Movimiento Popular Neuquino dirá hoy que faltan cuatro días para el encuentro de la militancia en el estadio Ruca Che. La cuenta regresiva es con miras al sábado, cuando el gobernador y presidente del partido, Omar Gutiérrez, abra las puertas del gimnasio del oeste neuquino para enviar un “mensaje político” que algunos interpretarán como un llamado a la unidad y otros como un lanzamiento no dicho hacia su reelección.

El contexto para la celebración no será el ideal, pues el mismo sábado el plenario de secretarios generales de ATEN definirá si profundiza la huelga docente, luego de 32 días de paro.

Será también el escenario para que el exgobernador Jorge Sapag reaparezca en la escena política, luego de las denuncias que lo involucraron en una supuesta maniobra con la Banca Privada de Andorra. Le dijo a este diario que estará presente en el acto y evaluó como positiva la movilización del partido. Distinto había pensado el senador Guillermo Pereyra, quien días atrás criticó el acto y pidió concentrarse en ”una interna tranquila”.

Los organizadores insistieron que es una convocatoria “abierta a todos los sectores” y no un encuentro de la lista Azul . También que no llevará como consigna “Omar Gutiérrez 2019”, pese a que muchos militantes adoptaron ese lema para convocarse al evento. “Es una reunión de trabajo donde se va a transmitir un mensaje de los máximos referentes del partido hacia los militantes. Él quiere una reunión política donde pueda encontrarse la militancia y no con la intención de lanzar una candidatura”, indicó una fuente del partido.

El Ruca Che se abrirá alrededor de las 11 para empezar a recibir a la gente y a las 14 será “la reunión grande” que tendrá por único orador al presidente del partido. “Sin bombos, sin grandes pancartas ni banderas, una reunión ordenada donde todos podamos escuchar”, dijo el dirigente consultado. La idea es que sea sin clima de cancha y sin rivalidades internas.

Según anticiparon, ya confirmaron su asistencia unos 35 intendentes y presidentes de comisiones de fomento, entre ellos 14 de los 17 que reúne el norte neuquino. Están en duda los más cercanos a Rolando Figueroa como Hugo Gutiérrez de Chos Malal y Néstor Fuentes de El Cholar.

El MPN debe elegir a sus nuevas autoridades antes del 12 de agosto, pero suena por estos días la posibilidad de un acuerdo que saltee la instancia de competencia. El encuentro en el Ruca Che puede actuar de agente conciliador o convertirse en un operativo clamor para la reelección gutierrista.